Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü kongre kararını verdi mi?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de, tepkilerin odağındaki isim başkan Ali Koç.

Görevinden alınan Vitor Pereira sonrasında da sahadan istediği sonuçlarla ayrılamayan Sarı Lacivertli ekipte, yönetime olan güven her geçen gün azalıyor.

Trabzonspor’un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, futbolcular ve yönetime karşı yoğun bir eleştiri başladı.

2018-19 sezonunda başkanlık süresi başlayan ve o dönemde Fenerbahçe taraftarının büyük bir desteğiyle göreve gelen Ali Koç’un üzerindeki baskı her geçen gün artıyor.

Ali Koç ne yapacak?

Skorer’in haberine göre, bu yılın sonunda 2 sene daha başkanlık süresi devam edecek olan Ali Koç, şampiyonluk yaşayarak kongreye gidecek.

Böylece Koç, şampiyonluk yaşamasıyla yeniden başkan olma şansını yakalayacak.

Ali Koç’un, önümüzdeki sene takımın başına getirmek istediği isim ise Alman menajer Joachim Löw. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli hocaya kulübün anahtarını teslim etmeyi planlıyor.

Böylece, hem takım hem de yönetim üzerindeki tepkileri azaltmak isteyen Ali Koç, başkan olduğundan beri hedefindeki şampiyonluk için büyük bir adım atacak.

Muhalefet seçim istiyor

Ali Koç, istikrarsız geçen sezonların ardından son haftalarda neredeyse bütün kredisini kaybetti.

Sürekli değişen teknik direktörler ve alınan futbolcuların istenilen katkıyı vermemesi Fenerbahçe yönetimini zor durumda bıraktı.

Başkan Koç'un olağanüstü kongreye gitmeyi düşünmemesi, muhalefeti de harekete geçirdi.

Bazı isimler, Ali Koç’un acilen kongreye gitmesi gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle şimdiden imza toplamaya başladı.

Kaybedilen puanların ardıdından, neredeyse her maç sonunda taraftarlar Ali Koç’u istifaya davet ediyor.

Kulübün, önde gelen isimleri de taraftarın haklı olduğu konusunda ısrarcı ve seçimden yana tavır alıyorlar.

Tüm bu baskılara rağmen Ali Koç, takımın başına önümüzdeki sezon için kariyerli bir hocayı getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli takımı şu anda eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal çalıştırıyor.

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