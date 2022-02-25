Michel Platini'den tarihi itiraf: "Barcelona'yı reddettim"

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin tercihlerini eleştirdi.

Ronaldo'nun Real Madrid'den, Messi'nin ise Barcelona'dan ayrılma kararını eleştiren Platini bu oyuncuların kulüpleri ile özdeşleşmesi gerektiğini söyledi.

Kendisinin de futbol oynadığı dönemde birçok büyük takımdan teklif aldığını belirten Platini buna rağmen forma giydiği takımlara ait kalmak için 32 yaşında Barcelona'dan gelen teklifi geri çevirdiğini belirtti.

Ülkesinin önde gelen takımlarından Marsilya'ya da gidebileceğini ancak bu teklifi de kabul etmediğini belirten Platini, Nancy, Saint-Étienne ve Juventus'a ait kalacağını belirtti.

"Mbappe dünyanın en iyisi"

Ronaldo'nun Real Madrid, Messi'nin ise Barcelona demek olduğunu belirten Platini, bu ikilinin en önemli varisinin ise vatandaşı Kylian Mbappe olduğunu söyledi.

Genç oyuncunun çok güçlü ve hızlı olduğunun altını çizen Platini, PSG ile kontratının son aylarına giren genç oyuncunun şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu açıkladı.

Kariyeri boyunca Nancy, Saint-Étienne ve Juventus formaları giyen ve bu takımlar için toplam 224 gol atan Platini, Fransa Milli Takımı ile ise 72 maça çıkmış ve 41 gol atmıştı.

Açılan soruşturmaların ardından UEFA başkanlığı görevinden alınan Platini, 1988-1992 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü de yaptı.

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