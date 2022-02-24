Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev’de forma giyen Brezilyalı oyuncular, Ukrayna'dan ayrılmaya çalışırken ülkelerinin hükümetinden yardım için yalvaran bir video yayımladı.

Rus askerler, cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna’ya doğru hareket etti ve komşu ülkelerini işgal etti.

Ukrayna genelinde patlama sesleri duyulurken Putin, herhangi bir dış müdahaleye “anında" yanıt verileceğini söyledi.

Brezilyalı oyuncular ve eşleri ne dedi?

Bir araya gelen Brezilyalı oyuncular ve eşlerinden oluşan grup adına konuşan Shakhtar’ın stoperi Marlon kşu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar, hem Dinamo hem de Shakhtar oyuncuları olarak ailelerimizle beraber hepimiz burada toplandık.

"Mevcut durum ışığında bir otelde kalıyoruz ve sizden yardım istiyoruz. Şehirde yakıt sıkıntısı var, sınırlar kapalı, hava sahası kapalı ve ülkeden çıkamıyoruz.

"Brezilya hükümetinden yardım istiyoruz, bu videoyu paylaşarak ve mümkün olduğunca çok kişiye ulaşarak yardımcı olabileceğinizi umuyoruz.”

Oyuncuların eşlerinden birisi ise şunları ekledi:

"Biz eşler, çocuklarla kalıyoruz ve ne yapacağımızı bilmediğimiz için kendimizi terk edilmiş hissediyoruz.

"Brezilya üzerinden bize yardım gelmezse eğer başka bir yerden yardım alamayız.

“Evlerimizden aceleyle çıktık, üzerimizde sadece elbiseler var ve yiyecek gelebileceğinden de emin değiliz.

"İşlerin nasıl yürüyeceğini bilmiyoruz ve bu yüzden, durumumuzun çözülmesi için yardım istiyoruz.”

Ukrayna-Rusya işgali hakkında başka neler söylendi?

Manchester City'den Oleksandr Zinchenko ve eski forvet Andriy Shevchenko gibi yüksek profilli Ukraynalılar, milletleri için dayanışma çağrısı yaptı.

Benfica’nın yıldızı Yaremchuk ise çarşamba günü Ajax'a karşı gol attıktan sonra bir destek amblemi ortaya çıkardı.

Bu arada Fyodor Smolov, İnstagram gönderisinde 'savaş yok!' yazarak bu konuda açıkça yorum yapan ilk Rus oyuncu oldu.

Shakhtar patronu Roberto De Zerbi, gece saatlerinde meydana gelen patlamalarla insanların uykularından uyandıklarını, ancak kulübe sırtını dönüp ülkeyi terk etmeyeceğini vurguladı.

Bundesliga kulübü Schalke de harekete geçti ve çoğunluğu Ruslara ait olan enerji şirketi sponsoru Gazprom'u formalarından çıkaracaklarını belirtti.

GOAL; UEFA'nın, mayıs sonunda Saint Petersburg'da oynanması planlanan bu yılki Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınacağını da doğruluyor.

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Shakhtar Donetsk'in İtalyan menajeri Roberto De Zerbi Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında konuştu: "Patlamalarla uyandık, ancak kulübe sırtımı dönemem"