İtalyan ekibi Atalanta'nın formasını giyen Ruslan Malinovskyi, Perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turunda oynadıkları maça formasının altında 'Ukrayna'da savaş hayır' yazan bir tişörtle çıktı.

Atalanta rövanş mücadelesinde Yunanistan deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken, Malinovskyi iki gol kaydetti.

Diğer gol Joachim Maehle'den gelirken, Atalanta toplamda 5-1'lik skorla son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Ne yaşandı?

66. dakikada şık bir vuruşla Atalanta adına farkı ikiye çıkaran Malinovskyi tribünlere giderek formasını kaldırdı ve altındaki mesajı gösterdi.

'Ukrayna'da savaşa hayır' yazılı tişörtüyle Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıya karşı tepkisini ortaya koyan Malinovskyi ardından gol sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

Malinovskyi maçtan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, takipçilerini Ukrayna ordusuna bağışta bulunmaya davet etmiş ve "Ukrayna şu anda saldırı altında. Bu haberi duyurun ve ülkem için dua edin" ifadesini kullanmıştı.

Ukraine under attack right NOW.

Please, spread the word and pray for our country! 🙏🏻 pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 24, 2022

Ukrayna'da futbol nasıl etkilendi?

Rus askerleri, Perşembe erken saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna topraklarına girdi.

Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan birçok patlamanın ardından Ukrayna Futbol Federasyonu önümüzde ay oynanacak maçların iptal edildiğini duyurdu.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Roberto De Zerbi, Italpress'e yaşadıklarını anlattı.

"Bu gece patlamalarla uyandık. Bu sabah ligi askıya aldılar ve Opera Oteli'nin pencerelerinden hareket eden arabaları gördük. Sanırım Polonya'ya gidiyorlardı."

"İtalyan Büyükelçiliği ayrılmamız için ısrar etti ama tekrar ediyorum, ben bir teknil direktörüm ve buradayım."

"Kulübe, futbola sırtımı dönüp böylece gidemem. Şu anda hava sahasını kapattılar ve biz Ukrayna’da kaldık."

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