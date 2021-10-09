Messi'den itiraf: PSG bir adım geride!

PSG'ye transferi sonrasında ilk röportajını veren Lionel Messi'nin bazı açıklamaları PSG taraftarlarını kızdıracak cinsten oldu.

Barcelona'nn yaşadığı ekonomik problemlerin de etkisiyle yaz transfer döneminde Katalan ekibinden ayrılan ve PSG'ye imza atan Lionel Messi, Fransa'ya transferi sonrasında ilk röportajını verdi.

Dünyaca ünlü France Football dergisine konuşan Messi, Barcelona'dan ayrılmanın hiçbir zaman planları arasında bulunmadığını açıkladı.

Messi ne söyledi?

Barcelona'dan ayrılmanın kendisi için zor bir karar olduğunu belirten Messi, kendisini bu kararı almaya iten sürecin şaşırtıcı olduğunu belirtti:

"Barcelona ile yeni sözleşme imzalayıp, bir an önce antrenmanlara başlamayı düşünüyordum. Her şeyin düzeldiğini ve bu sezonun yeni bir başlangıç olmasını bekliyordum ama kulübe gittiğimde artık bunun mümkün olmadığını ve kalamayacağımı anladım.

"Barcelona'nın benle yeni sözleşme imkanı yoktu ve başka bir kulüp bulmam gerektiğini söylediler. Onların bu talebi bütün planlarımı değiştirmeme neden oldu. Kabul etmek oldukça zordu. Taşınmam gerekecekti ve ailemin rutininin bozulacağını biliyordum. Çocuklarımın okullarını değiştirmesi gerekti. Bunlar kariyerim boyunca ilk defa yaşayacağım şeylerdi.

"Ailemle birlikte kariyerimi Barcelona'da noktalama kararı almıştık ama bu bir testti ve biz bu testi geçmeyi başardık. Aklımdan geçen pek çok şey olsa da gitmekten başka bir çarem yoktu."

Şampiyonlar Ligi itirafı

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefine de değinen Messi, takımının diğer favoriler göz önünde bulundurulduğunda bir adım geride olduğunu söyledi:

"Yapılan transferlerden sonra Şampiyonlar Ligi'nin ilgi odağının PSG olduğu bir gerçek ama Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Real Madrid de çok güçlü takımlar. Inter'i bir kenara atamazsınız ve Bayern Münih her zaman çok iyi. Hepsi harika takımlar.

"Takımda çok iyi oyunculara sahibiz ama birbirimizi iyi tanımalıyız. Büyük zaferler için bir takım olarak oynamalısınız. Bizden daha kolektif deneyime sahip takımlarla karşılaştırdığımızda PSG'nin bir adım geride olduğunu söylememin nedeni bu."

MSN mi MNM mi?

Barcelona'da oynadıkları dönemdeki Messi, Suarez, Neymar üçlüsünü PSG'deki Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüyle de kıyaslayan Messi aradaki yaş farkına vurgu yaptı:

"Suarez ve Mbappe sahip oldukları özelliklerden dolayı bu iki üçlü arasında bazı farklılıklar var. Luis Suarez saf bir 9 numara. Gol bölgesinde çok etkin ve çok sayıda gol atabilecek bir oyuncu. Kylian ise topla oynamayı daha fazla seviyor. Çok güçlü ve çok hızlı. İkisi de harika oyuncular ama tarzları son derece farklı."

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