"Messi yoksa Vinicius var!"

Real Madrid'in dünyaca ünlü teknik direktörü Carlo Ancelotti bu sezon parlayan Brezilyalı yıldızı övdü.

La Liga'da sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti takımının ve Avrupa futbolunun son durumunu masaya yatırdı. Ülkesinin basınından Radio 1'e konuşan dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Real Madrid'in takım ruhunu övmeyi de ihmal etmedi.

Ancelotti ne söyledi?

Real Madrid'deki ikinci dönemini geçiren Ancelotti sezona zorlu bir başlangıç yaptıklarını ancak takımının son durumundan memnun olduğunu açıkladı:

"İspanyol futbolu son dönemde çok önemli oyuncular kaybetti ama hala çok sayıda kaliteli isme sahip.

"Bu isimler arasında bu sezon bize büyük bir katkı yapan Vinicius da var. Her takım gibi bizim de işimiz başlangıçta kolay değildi ama oyuncularım harika karakterlere sahipler ve her maç sahaya karakter koymayı başarıyoruz. Oyunumuz da zamanla bu karakter sayesinde daha iyiye gidiyor."

Mourinho'yu övdü

Uzun bir süre çalıştığı Serie A'nın durumunu da değerlendiren Ancelotti, "Jose Mourinho İtalya'ya oldukça iyi bir dönüş yaptı. Roma onun karakterine uygun bir takım. Bunu her zaman söyledim. Onun için mükemmel bir tercih olduğunu düşünüyorum ve eminim ki bu birlikteliğin sonu da harika bir şekilde olacak" şeklinde konuştu.

Zinedine Zidane ile yolların ayrılmasının ardından Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Ancelotti, daha önce iki sezon çalıştığı Real Madrid'de La Liga şampiyonluğu yaşayamamıştı. Real Madrid ile iki sezonda bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Ancelotti, İspanyol devine gelmek için Everton'daki görevini bırakmıştı.

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