Leandro Paredes, Arjantinli takım arkadaşının geçtiğimiz yaz Barcelona'ya imza atmak üzereyken U dönüşü yaptığını açıkladı.

Lionel Messi, Barcelona'da başarılarla geçen 21 yıllık hikayesine Katalan devinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle Ağustos 2021'de son vermek zorunda kaldı.

Barça, Messi ile sözleşme yenileyemezken PSG devreye girdi ve Arjantinli yıldızı kadrosuna kattı.

Paredes, Messi için ne söyledi?

Lionel Messi'nin vatandaşı ve PSG'den takım arkadaşı Leandro Paredes bu kararın sürpriz bir karar olduğunu doğruladı.

Messi, Barcelona'dan ayrılmadan önce İbiza'da Paredes de dahil olmak üzere birçok PSGli yıldızla görüntülenmişti ve transfer dedikoduları artmıştı.

Paredes, Arjantinli yıldızı Paris'e getirmek için ikna etmeye çalıştıklarını kabul etti ancak Messi'nin Camp Nou'da kalmaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Leandro Paredes, TyC Sports'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Onunla İbiza'da görüşmüştük ve ertesi gün Barcelona ile sözleşme imzalamak için ayrılacaktı."

"Ona 'Bizimle gel' diye ısrar ettik ama bize 'Ben zaten her şeyi ayarladım, yarın imza atmak için gidiyorum' dedi."

"Ondan sonra Barcelona'da ne oldu bilmiyorum çünkü Barça ile sözleşme imzalayacağı gece bize Paris'e geleceğini söyledi."

"İlk başta ona inanmadık."

"Bana Paris'e geleceğini söylediğinde, 'Sen Paris Saint-Germain formasını giyene kadar buna inanmayacağım' dedim."

Lionel Messi son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu

34 yaşındaki Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 24 karşılaşmaya çıktı ve yalnızca 4 gol kaydetti.

Kariyerinin en kurak sezonlarından birini yaşayan Arjantinli yıldız, Troyes karşısında da direklerin engeliyle karşılaştı. Şutu direğe takılan Lionel Messi, 2021/22 sezonunda 10. kez bu şanssızlığı yaşadı.

PSG'nin yıldızı Messi, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2006/07 sezonundan bu yana bir sezonda şutu en fazla direğe takılan oyuncu oldu.

Daha fazlası