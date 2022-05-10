Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Lyon'dan soyunma odasında gaz çıkardığı için mi ayrıldı?

34 yaşındaki Marcelo Guedes için sözleşmesinin feshedilmesine gerekçe olarak ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Brezilyalı savunmacı, 2017 yılında Beşiktaş'tan Olimpik Lyon'un yolunu tuttu ancak bu sezon kulüpte kadro dışı bırakılan Marcelo sözleşmesi feshedilince geçtiğimiz Ocak ayında Bordeaux'ya transfer oldu.

Lyon'dan ipleri kopararak ayrılan oyuncu için soyunma odasında bazı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia ediliyor.

Marcelo ne yaptı?

L'Equipe'in iddiasına göre; Marcelo Guedes, Lyon soyunma odasında yüksek sesle gaz çıkarıp bu duruma gülüyordu. Bu durum kulüp efsanesi ve sportif direktör Jouninho'yu öfkelendirdi.

Ligue 1 ekibi, geçen yıl Ağustos ayında deneyimli savunmacıyı "uygunsuz davranış" nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

Lyon, resmi sitesinden yaptığı açıklamada deneyimli stoperin altyapıda antrenmanlara çıkacağını kaydetmişti.

Marcelo sezonu nasıl geçirdi?

Deneyimli savunmacı, ara tranfer döneminde Lyon'dan ayrılmadan önce takımla birlikte 2 maça çıktı.

Ocak ayında Bordeaux forması giyen Marcelo Guedes şimdiye kadar 9 karşılaşmada görev aldı.

Marcelo'nun Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonuna kadardı ve sözleşmesi uzatılmazsa yaz aylarında kulüpten ayrılacak.

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