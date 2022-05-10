Kylian Mbappe, PSG'den takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte Madrid sokaklarında görüntülendi.

Fransız devi ile sözleşmesi sezon sonunda biten 23 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini hala koruyor.

Mbappe, PSG'nin ısrarcı tutumuna rağmen henüz kontrat yenilemezken adı Real Madrid ile transfer dedikodularında geçiyor.

Kylian Mbappe ne yaptı?

Kylian Mbappe, transfer iddialarının ortasında PSG'den takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte Madrid'de görüldü.

Deportes COPE, Kylian Mbappe ile Achraf Hakimi'yi Madrid'de ünlü bir restorana girerken görüntüledi.

Kişisel Instagram hesabından Madrid'de olduğunu belli etmekten sakınan Mbappe, Brice Tchaga ve Hakimi ile çekildikleri fotoğrafı paylaşmakla yetindi.

Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olabilir mi?

23 yaşındaki oyuncunun adı uzun bir süredir Real Madrid ile anılıyor ve kulübün formasını giymenin Mbappe'nin çocukluk hayali olduğu biliniyor.

Keylor Navas, El Larguero'ya yaptığı açıklamada Mbappe hakkındaki soruya, "Kylian hakkında bir şeyler söylemek isterdim ama hiçbir fikrim yok. Umarım bizimle kalır." demekle yetindi. Fransız oyuncu, PSG ile henüz sözleşme yenilemedi ancak anlaşılan kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini hala koruyor.

Öte yandan Mundo Deportivo'nun haberine göre, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Avrupa Kulüpleri Birliği'nin (ECA) toplantısı nedeniyle Wanda Metropolitano stadyumundaydı. Hem Mbappe'nin hem de Nasser Al-Khelaifi'nin aynı tarihlerde Madrid'de görüntülenmesi transfer dedikodularını arttırdı.

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