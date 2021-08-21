Messi, PSG'de ilk maçına ne zaman çıkacak?

Eski Barcelona yıldızı, milli takım arasından önce yeni takımında ilk kez boy gösterecek.

Mauricio Pochettino, Arjantinli yıldızın kulüpteki ilk maçına ne zaman çıkacağını açıkladı.

Barcelona'nın eski forveti, çocukluk kulübünün mali şartlar nedeniyle kendisiyle anlaşamamasının ardından Camp Nou sayfasına bir nokta koydu.

PSG ile yeni bir maceraya atılan Lionel Messi'nin Parc des Princes'te ne zaman boy göstereceği bir merak konusu.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

ESPN Arjantin'e konuşan Pochettino, Cuma günü Brest'i 4-2 yendikleri maçın ardından, "Leo için çok iyi bir hafta oldu" dedi.

"Önümüzdeki hafta uzun bir hafta olacak, ancak her şey yolunda giderse takımda yer almasını ve [Reims'e karşı] ilk 11'de başlamasını umuyoruz."

Pochettino ayrıca, Katar 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Arjantin'le çalışma ihtimali bulunan Messi'ye engel olmayacağını söyledi:

"Milli takıma seçilmelerinden yanayım ve sadece Arjantin'e değil, diğer tüm ülkelere de oyuncu göndermek istiyorum."

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Vatandaşı Pochettino ile çalışmanın Messi'nin PSG'ye transfer olmasında bir etken olduğu düşünülüyor.

Arjantin'i bu yaz Copa America zaferine taşıyan Messi, Venezuela, Brezilya ve Bolivya maçlarıyla ülkesini Dünya Kupası'na götürmeyi umut ediyor.

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