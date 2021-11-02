Messi: Laporta canımı yaktı!

Barcelona'nın yaşadığı ekonomik problemlerin ardından Katalan ekibinden ayrılan ve PSG'ye imza atan Lionel Messi, Katalan devinden ayrıldıktan iki ay sonra İspanyol basınına ilk röportajını verdi.

Sport'a yaptığı açıklamada günün birinde yeniden Barcelona çatısı altında çalışmak istediğini belirten Messi, başkan Laporta'ya ise sitem etti.

Messi ne söyledi?

Barcelona'ya her zaman yardım etmek istediğini ve kulüpten ayrılmanın kendisi için zor olduğunu belirten Messi, eski takımına başarılar diledi:

"Barcelona'ya geri dönmek istediğimi her zaman söyledim. Kulübün daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Barcelona'nın dünyanın en iyilerinden biri olmaya devam etmesini arzuluyorum. Kalmak için elimden geleni yaptığımı herkes biliyor.

"Hiçbir zaman para almadan oynamam teklif edilmedi. Yönetim maaşımı yüzde 50 oranında düşürmemi istedi ve hiçbir sorun çıkarmadan bu teklifi kabul ettim. Kulübe daha fazla yardım edebilecek bir konumdaydık.

"Ailemin isteği de kulüpte kalmaktı. Kimse benden bedava oynamamı istemedi ama buna rağmen başkan Joan Laporta'nın sözleri bana kalırsa yersizdi. Canımı yaktılar. Laporta aldığı kararın sonuçlarını üstlenmeli ama yaptığı açıklamalar sorumluluğu üstlenmemekti.

"İnsanlar verdiğim karara ilişkin bazı soru işaretleri hissediyor ve ben bunu hak etmiyorum. Bu tür bir şüphe yaratmaya gerek yok."

Ligue 1'de golü yok

PSG'ye transfer olduktan sonra oynadığı beş Ligue 1 karşılaşmasında da gol atmayı başaramayan Messi, oynadığı üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise üç gol atmıştı. Ligue 1'de gol atamamasıyla eleştirilen yıldız oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Barcelona formasıyla La Liga'da sezonu 30 gol, dokuz asistle tamamlamıştı.

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