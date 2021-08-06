Adı Manchester City ve PSG ile anılan Messi ile bir başka İngiliz kulübünün de ilgilendiği ileri sürüldü.

Barcelona’nın Lionel Messi ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklaması, futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Bu gelişmenin ardından Arjantinli yıldızın adı Paris Saint-Germain ve Manchester City ile ciddi şekilde anılmaya başladı.

Bu iki Avrupa devinin yanı sıra son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea’nin de yıldız oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

Neler yaşandı?

Inter’den Romelu Lukaku’yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Chelsea, yine de Messi için harekete geçebilir.

AS kaynaklı habere göre Chelsea cephesinde Roman Abramovich, Barcelona’nın yaptığı açıklamanın ardından gözlerini Lionel Messi’ye çevirdi.

Guardiola, 100 milyon pound’luk Grealish transferinden sonra Messi için girişimde bulunmayacaklarının sinyallerini vermişti. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Abramovich de Arjantinli oyuncunun transferi için kesenin ağzını bir kez daha açmaya hazırlanıyor.

120-130 milyon euro civarında bir bedel karşılığında Lukaku’yu kadrosuna katmak isteyen Chelsea, Messi transferi için PSG’nin en ciddi rakibi olabilir.

PSG ve Manchester City ile birlikte Londra temsilcisi Chelsea’nin de Arjantinli yıldızın maaşını karşılayabilecek nadir Avrupa kulüplerinden biri olduğu biliniyor.

Pochettino’dan Messi sözleri

Messi söylentileri hakkında konuşan PSG teknik direktörü Pochettino, şunları söyledi. Arjantinli teknik adam, Guardiola’nın aksine Messi’nin transfer ihtimalini rafa kaldırmadı:

"“Messi’yle görüşmedim. Yapacağımız hiçbir transfer Mbappe’nin ayrılmasını gerektirmez.”

“Messi kalibresindeki bir oyuncu elbette ilgimi çekiyor. Kulüp birkaç farklı senaryo üzerinde çalışıyor, ama biz Troyes maçına odaklanmalıyız.”

“Dün yaşananları hepimiz biliyoruz. Kulüp, takımı daha güçlü hale getirip bizi hedeflerimize yaklaştırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.”

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