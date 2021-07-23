Messi Barcelona'da kalmak için Ronaldo'yu bekliyor!

İspanyol basını Arjantinli yıldızın yeni sözleşmesinin Cristiano Ronaldo'ya bağlı olabileceğini öne sürdü.

Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayabilmek için maaş bütçesinde büyük bir boşluk yaratması gereken ve bu doğrultuda Antoine Griezmann ile yolları ayırmayı planlayan Barcelona'nın imdadına Cristiano Ronaldo yetişebilir.

İspanyol basınında yer alan habere göre Juventus, Portekizli yıldız ayrılırsa Griezmann'a yönelebilir.

Sport'ta yer alan habere göre Ronaldo'nun ayrılması halinde Griezmann için satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifi yapmayı düşünen Juventus, Ronaldo'nun vereceği kararı bekleme aşamasına geçti. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Ronaldo, PSG'ye gitmeyi kabul ederse bu transfer domino taşı etkisi yapabilir.

Ronaldo domino taşı olabilir

Ronaldo'nun PSG'ye transferinin gerçekleşmesi halinde Griezmann Juventus'un yolunu tutabilir. Fransız oyuncunun takımdan ayrılmasıyla maaş bütçesinde biraz olsun rahatlayacak olan Barcelona, böylece şu anda kariyerinde ilk defa serbest oyuncu statüsünde bulunan Lionel Messi ile yeni kontrat imzalayabilir.

Griezmann'ı maaşının karşılanması halinde bedelsiz kiralamaya dahi sıcak bakan Barcelona yönetimi, tecrübeli oyuncunun gittiği takımda iyi bir performans göstermesi halinde bir sonraki sene bonservis bedeliyle satabileceği düşüncesinde.

Öte yandan tüm bu gelişmeler yaşanırken, Barcelona ile çalışmalarını sürdüren Griezmann da yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

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