Merih’in transferi Tottenham’a yaradı

Atalanta’nın Merih Demiral’ı transfer etmesiyle, Cristian Romero’ya Tottenham yolu açıldı.

2020/21 sezonunda Atalanta forması giyen Cristian Romero, Premier Lig ekibi Tottenham’a imzayı atmak için Londra’ya gitti.

Atalanta, Romero’yu geçen yıl Juventus’tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. 16 milyon euro’luk opsiyonu aktive eden Atalanta, Arjantinli savunmacıdan kısa sürede 34 milyon euro kar etmiş olacak.

Tottenham, Serie A’da sergilediği performansla dikkat çeken Romero için 50 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Merih geldi, Romero gidiyor

Juventus kulübünden gelen açıklamayla; Atalanta satın alma opsiyonunu kullandığı bilgisi resmiyet kazandı. Bergamo ekibi, 16 milyon euro’luk bonservisi Juventus’a üç yıla yayılan taksitlerle ödeyecek.

Romero’ya Londra vizesi çıkmasını sağlayan hamle ise Atalanta’nın Merih Demiral transferi oldu. Milli oyuncuyu 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralayan Atalanta, Juventus’a ayrıca sonraki satıştan pay verecek.

Tottenham uzun süredir peşindeydi

Bu yaz sportif direktörlüğe İtalyan Fabio Paratici’yi getiren Tottenham, transfer döneminin başından beri Romero’yu kadrosuna katmak istiyordu.

Toby Alderweireld ve Juan Foyth’un takımdan ayrılmasıyla doğan stoper ihtiyacı genç savunmacıyla kapatılmış oldu.

Romero'nun Serie A karnesi

23 yaşındaki Romero, Avrupa macerasına 2018’de Arjantin’in Belgrano takımından Genoa’ya transfer olarak başlamıştı.

Burada geçirdiği bir sezonun ardından Juventus’a imza atan Romero, önce eski kulübü Genoa’ya, ardından Atalanta’ya kiraiandı.

Romero geçen sezon Serie A’yı üçüncü sırada tamamlayan ve İtalya Kupası’nda final oynayan Atalanta adına 42 maça çıkmıştı.

Arjantin’in Copa America’yı kazanan kadrosunda da yer alan Romero, turnuvada üç maçta görev yaptı.

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