Merih Demiral ile Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini arasında sinirler gerildi. Türk stoper, kulübe resti çekti.

İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre A Millî Takım stoperi, Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ile kavga etti.

Bu olayın ardından tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istediğini Atalanta yönetimine iletti.

Gasperini'nin, Merih’in Inter’e transferini son anda engellediğine dair haberler medyada yer almıştı.

Merih Demiral'ı ne bekliyor?

25 yaşındaki oyuncunun Atlanata ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Görünüşe göre Demiral'ın, Serie A ekibi ile bağları kopmuş durumda ve bu yaz büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.

La Gazetta dello Sport, mart ayında yayınladığı haberde Inter'in Türk stoperi kadrosuna katmak istediğini yazmıştı.

Merih'in, Inter'de sözleşmesi muhtemelen yenilenmeyecek olan Milan Skriniar'ın yerine geçmesi bekleniyor.

A Millî Takım stoperi, 2022/23 sezonunda Serie A'da 25 maça çıktı ve bir gol kaydetti.