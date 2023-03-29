İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile kulüp futbolunda da takım arkadaşı olabilir.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, stoper Milan Skriniar ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Atalanta, A Millî Takım savunmacısını kadrosuna katmayı planlıyor.

Haberde, Inter'in Atalanta yöneticileri ile bu transfer için görüştüğü bilgisi de yer alıyor.

Kulüp yetkililerinin, 25 yaşındaki oyuncunun potansiyelinden çok etkilendiği ve Skriniar'ın yerini doldurmak için doğru ismin Merih olduğuna inandığı bildiriliyor.

Merih Demiral'ın 2022-23 sezonu performansı

Juventus'ta yaşadığı sakatlıkların ardından 2022'nin yazında Atalanta'ya transfer olan A Millî Takım stoperi, bu sezon İtalya Serie A'da 22 maça çıktı.

Merih, söz konusu 22 karşılaşmada bir gol kaydetti. Ligde altıncı sırada yer alan Atalanta ise 27 maçta kalesinde 31 gol gördü.

Inter'in yakın takipte olduğu Demiral'ın Atalanta ile sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor.