Mbappe, Messi'yi geçti ama Galatasaray rekoruna takıldı

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği henüz netlik kazanmayan Kylian Mbappe, takım arkadaşı Lionel Messi'ye ait bir rekoru tarihe gömdü.

Fransız yıldız, Arjantinli oyuncuya ait Şampiyonlar Ligi'nde 30 gol atan en genç oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

Maçın henüz 70. saniyesinde gol perdesini açan Mbappe, yedinci dakikada attığı ikinci golle Club Brugge'un puan umutlarını sonlandırırken, Messi'nin 2010'da 23 yıl 131 günlükken ulaştığı 30. gole 22 yıl 352 günlükken ulaşmış oldu.

Öte yandan Mbappe'nin maçtaki ilk golü Edinson Cavani'nin Eylül 2016'da 42. saniyede Arsenal'e attığı golün ardından PSG'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü oldu.

Rodrygo'yu geçemedi

6 dakika 23 saniyede iki gol atan Mbappe, Kasım 2019'da Real Madrid formasıyla Galatasaray'a 6 dakika 13 saniyede iki gol atan Rodrygo'nun ardından bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında maçın ilk düdüğü sonrasında iki gole en erken ulaşan oyuncu oldu.

Attığı gollerle yetinmeyen Mbappe, 38. dakikada Messi'ye yaptığı asistle geceye damgasını vurdu.

Bu sezon PSG formasıyla çıktığı 22 karşılaşmaya 11 gol ve 14 asist sığdıran Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid forması giyeceği yönündeki iddialar ise her geçen artarak devam ediyor.

Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğine dair henüz net bir karar vermediğini ancak PSG'de olmaktan mutluluk duyduğunu söylemişti.

Daha fazla okuma