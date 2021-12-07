Mario Gomez: Beşiktaş sevgisi her zaman içimde baki kalacak

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, siyah-beyazlı kulübü her zaman seveceğini söylüyor.

2020 yılında kariyerini Stuttgart'ta noktalayan Mario Gomez, 2015'de Beşiktaş'ta Fiorentina'dan kiralık olarak forma giymişti.

Siyah-beyazlı kulüpte toplamda 41 karşılaşmaya çıkan eski oyuncu, 28 gol, 5 asist kaydetti.

Mario Gomez ne söyledi?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Dortmund deplasmanına konuk oldu.

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını Alman televizyonu için yorumlayan Mario Gomez'den maç öncesinde eski kulübünü desteklediğini söyleyerek mesaj gönderdi:

"Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ı çok seviyorum, Beşiktaş sevgisi her zaman içimde baki kalacak."

Borussia Dortmund-Beşiktaş maçını Alman televizyonu için yorumlayan Mario Gomez'den maç öncesinde Beşiktaş'a mesaj var 🦅 pic.twitter.com/AoW0QarmuR — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 7, 2021

Mario Gomez, Beşiktaş'tan neden ayrıldı?

Fiorentina'da düşüş yaşadığı iki sezonun ardından Türkiye'nin yolunu tutan Mario Gomez, Beşiktaş ile birlikte 2015/16 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İtalyan ekibinden kiralık olarak takıma katılan Alman yıldızın kontratı sona verdi ve kulüpten ayrıldı ancak Gomez'in Fiorentina'ya dönme opsiyonu kendisinde bulunuyordu bu nedenle siyah-beyazlı kulüp oyuncunun kalması için görüşmeler gerçekleştirdi.

Mario Gomez ise Beşiktaş'tan ayrılış nedeni olarak ailesini sebep gösterdi ve şu açıklamayı yaptı:

"Her zaman farklı kültürlerle tanışma ve futbol oynarken seyahat de etmek isteyen biri olmama rağmen; Türkiye'de olmak, Almanya'daki ailemden uzak olmak demekti. Ailemi arayıp haberlerde okudukları bunca şeylere rağmen, onlara iyi olduğumu söyleyebilirdim, ancak endişeleri hiçbir zaman tamamen geçmezdi"

"Eve dönme zamanı gelmişti..."