Mario Gomez: Beşiktaş sevgisi her zaman içimde baki kalacak
Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, siyah-beyazlı kulübü her zaman seveceğini söylüyor.
2020 yılında kariyerini Stuttgart'ta noktalayan Mario Gomez, 2015'de Beşiktaş'ta Fiorentina'dan kiralık olarak forma giymişti.
Siyah-beyazlı kulüpte toplamda 41 karşılaşmaya çıkan eski oyuncu, 28 gol, 5 asist kaydetti.
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Mario Gomez ne söyledi?
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Dortmund deplasmanına konuk oldu.
Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını Alman televizyonu için yorumlayan Mario Gomez'den maç öncesinde eski kulübünü desteklediğini söyleyerek mesaj gönderdi:
"Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ı çok seviyorum, Beşiktaş sevgisi her zaman içimde baki kalacak."
Mario Gomez, Beşiktaş'tan neden ayrıldı?
Fiorentina'da düşüş yaşadığı iki sezonun ardından Türkiye'nin yolunu tutan Mario Gomez, Beşiktaş ile birlikte 2015/16 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
İtalyan ekibinden kiralık olarak takıma katılan Alman yıldızın kontratı sona verdi ve kulüpten ayrıldı ancak Gomez'in Fiorentina'ya dönme opsiyonu kendisinde bulunuyordu bu nedenle siyah-beyazlı kulüp oyuncunun kalması için görüşmeler gerçekleştirdi.
Mario Gomez ise Beşiktaş'tan ayrılış nedeni olarak ailesini sebep gösterdi ve şu açıklamayı yaptı:
"Her zaman farklı kültürlerle tanışma ve futbol oynarken seyahat de etmek isteyen biri olmama rağmen; Türkiye'de olmak, Almanya'daki ailemden uzak olmak demekti. Ailemi arayıp haberlerde okudukları bunca şeylere rağmen, onlara iyi olduğumu söyleyebilirdim, ancak endişeleri hiçbir zaman tamamen geçmezdi"
"Eve dönme zamanı gelmişti..."