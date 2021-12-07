Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa kupaları tarihinde 'ilklere' imza atarak veda etti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde olumsuz bir performans sergilerken Avrupa kupaları tarihinde de 'ilklere' imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Borussia Dortmund'a konuk oldu ve Alman ekibi sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, Devler Ligi grubunu puan alamadan tamamlamış oldu.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Ajax, Sporting ve Dortmund'un yer aldığı grubu son sırada bitirdi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 'ilk' kez ne yaşadı?

Alman ekibine 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını puan alamadan tamamladı.

0 - Dortmund'a 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını puan alamadan tamamladı. Veda. — OptaCan (@OptaCan) December 7, 2021

Ayrıca Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 18 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde en fazla gole izin verdiği grup aşamasını geçirdi.

18 - Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 18 gol yiyen Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en fazla gole izin verdiği grup aşamasını geçiriyor. Sis. — OptaCan (@OptaCan) December 7, 2021

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçında golleri hangi futbolcular kaydetti?

Borussia Dortmund karşılaşmanın 29. dakikasında Malen'in golüyle 1-0 öne geçti. 45+2'de Reus'un golüyle durumu 2-0'a getiren Alman ekibi ilk yarıyı önde kapattı.

53. dakikada Reus kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti. 68. dakika ve 81. dakikalarda ise Erling Haaland sahneye çıktı ve Dortmund'un ezici üstünlüğünü getirdi.