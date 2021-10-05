Mbappe ateş püskürdü: Söylentiler yalan!

PSG ile olan sözleşmesini henüz yenilemeyen Kylian Mbappe, Fransız basınına yaptığı açıklamada spekülasyonlardan sıkıldığını söyledi.

PSG ile olan kontratını yenilemeyen ve sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılarak, Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artan Kylian Mbappe sessizliğini bozdu.

RMC Sport'a konuşan genç yıldız, PSG Sportif Direktörü Leonardo ile konuşmak istemediği yönündeki haberleri yalanladı ve PSG'de devam etmenin kendisi adına seçeneklerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Mbappe ne söyledi?

Temmuz ayında PSG yönetimi ile yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini belirttiğini ifade eden Mbappe, geleceğiyle ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı:

"PSG'den ayrılmak istediğimi Ağustos ayında söylediğim yönündeki iddialar bir yalan çünkü düşüncemi Temmuz ayında paylaşmıştım. Şu ana dek yeni bir sözleşme imzalamadım ama futbolda neler olabileceğini bilmiyoruz.

"Hiçbir şey hakkında kesin konuşamayız ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz. PSG bu yaz harika transferler yaptı ve tüm dünya PSG'nin hedeflerini gerçekleştirme yolunda ne kadar kararlı olduğunu gördü. Manchester City'ye karşı elde ettiğimiz galibiyeti fazla büyütmememiz gerekiyor çünkü bu sadece grup aşamasında elde edilen üç puandan fazlası değildi.

"Dünün gerçeğinin bugünün gerçeği olmadığını ve bugünün gerçeğinin de yarının gerçeği olamayacağını öğrendim. İnsanlarla geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bu oldukça yorucu. Bu yıl olağanüstü başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum."

Perez Ocak ayını işaret etti

Yaz aylarında Real Madrid'e transfer olmak istediğini PSG yönetimine bildiren ancak Fransız ekibi tarafından transferine izin verilmeyen Mbappe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübün bu kararına saygı duyduğunu söylemişti.

Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise oyuncuyla sözleşme imzalayabilecekleri Ocak ayını işaret ederek, Real Madrid taraftarının sabırlı olması gerektiğini belirtmişti.

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