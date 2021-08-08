"Michel De Zakarian: B*ktan bir ligimiz var. Messi'yi getirirsek olağanüstü olur

Lionel Messi için sadece PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino hevesli değil.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması sadece kendisini veya Katalan kulübünü ilgilendiren bir durum değil.

Dünyanın tüm haber bültenlerine son dakika olarak düşen bu gelişme, elbette ki büyük etki yarattı.

Arjantinli yıldıza şu anda en yakın kulüb Paris Saint-Germain'den başkası değil.

Hâl böyle olunca Ligue 1'deki diğer takımların oyuncuları ve hocaları da doğal olarak heyecanını gizleyemiyor.

İşte onlardan bir tanesi. Brest Teknik Direktörü Michel De Zakarian, Messi'nin PSG'ye gelmesinin Ligue 1'in itibarını yükselteceğini ve bunun da tüm lige olumu yansıyacağını düşünüyor.

Ne söylendi?

RMC Sport'a konuşan Zakarian, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"B*ktan bir ligimiz olduğunu söylüyoruz, ancak böyle bir oyuncu getirmeyi başarırsak bu olağanüstü olur."

"Burada kibar olmayacağım."

PSG'nin Messi peşinde

Fransız ekibi uzun zamandır Messi'nin peşindeydi. Hatta geçen sezon Di Maria ve bazı oyuncular, Arjantinli yıldıza bu yönde çağrılarda bulunmuştu.

Ancak Barcelona geçtiğimiz ay, mali kriterler konusunda bir çözüm bulup Messi'yi de takımda kalmaya ikna etmişti. O süreçte PSG'nin, pek fazla umudu kalmamıştı.

Şimdi ise işler değişti. PSG, Messi'nin transferinde pole pozisyonunda yer alıyor. Ligue 1 ekibi; Messi, Neymar ve Mbappe gibi süper bir üçlü oluşturmaya çok yakın.

Messi'yi başka hangi takım istiyor?

Pep Guardiola bu hafta, Manchester City'nin Messi ile ilgilenmediğini açıkça ortaya koydu ve şunları söyledi:

"Jack Grealish'e 40 milyon sterlin harcadık. 100 milyon sterlin ödedik ve 60 milyon sterlin getirdik.

"Grealish 10 numarayı giyecek çünkü ona inandık ve Leo'nun Barcelona'da devam edeceğini zannediyorduk. Bu yüzden şu anda Leo aklımızda değil."

Messi'nin maaşını karşılayabilecek birkaç takım daha var ve bu liste muhtemelen yazın başlarında yapılan imzalarla daraldı.

Manchester United, Jadon Sancho ve Raphael Varane ile anlaştı, Chelsea ise Romelu Lukaku ile imzalamanın eşiğinde.

Daha fazlası için:

Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı, Türkiye'ye geri dönüyor

Lionel Messi'nin Barcelona'daki en ikonik 10 ânı

YORUM | Burak Kapacak, Fenerbahçe'ye neler katabilir?