PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Kylian Mbappe'nin takımında kalacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, Fransız ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Takımının Clermont ile oynayacağı karşılaşma öncesinde konuşan Arjantinli teknik direktör oyuncusunun geleceğini masaya yatırdı.

Ne söylendi?

Pochettino takımının Loritent'i 5-1 yendiği karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada PSG'de kalabileceğini söyleyen Mbappe için en iyi seçeneğin kariyerine PSG'de devam etmek olduğunu söyledi:

"Bir teknik direktör olarak hem Kylian için hem de PSG için en iyisinin olmasını istiyorum. Kulüp için en iyisi Kylian'ın burada kalması. Bana kalırsa Kylian için de en doğru adres PSG. Görüşmeler sürüyor ve neler olacağını göreceğiz"

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maç kaçıran Neymar'ın durumunu da değerlendiren Pochettino, Brezilyalı oyuncunun yavaş yavaş ritim bulacağını söyledi:

"PSG Neymar'ı sahip olduğu kalite için satın aldı ve o bu kalitesini koruyor. Bu sezon birkaç sakatlık geçirdi ve geri dönmek için çok çalıştı. Zamana ihtiyacı var. Kendine olan güvenini yeniden kazanması gereken her hücum oyuncusu gibi oynamaya ihtiyacı var ve zamanla eski seviyesine gelecek"

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