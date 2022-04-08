Uluslararası Af Örgütü, Katar'daki 2022 Dünya Kupası ile bağlantılı projelerde yer alan güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarına ilişkin bir raporda, bazı kişilerin “zorunlu çalışmaya” tabi tutulduğunu ortaya koydu.

İnsan hakları örgütü, sekiz özel güvenlik şirketinden 34 çalışanın, büyük bir uluslararası turnuva hazırlıkları sırasında Orta Doğu'da çalışmaya devam ederken deneyimlerini belgeledi.

Rapor, göçmen işçilerin Katar yasasını açıkça ihlal ederek aylarca hatta yıllarca izinsiz olarak vardiyalara zorlandıklarını tespit etti.

Ne söylendi?

Uluslararası Af Örgütü, örgütün resmi web sitesinde yayınlanan bir bildiride şunları söyledi:

"Uluslararası Af Örgütü, Katar'daki güvenlik görevlilerinin, 2022 FIFA Dünya Kupası ile bağlantılı projeler de dahil olmak üzere, zorla çalıştırma anlamına gelen koşullarda çalıştığını tespit etti. Kuruluş, 'Bizi makine sanıyorlar' başlıklı yeni bir raporda, Katar'daki sekiz özel güvenlik şirketinin 34 mevcut veya eski çalışanının deneyimlerini belgeledi.

“Güvenlik görevlileri, tamamı göçmen işçiler, haftanın yedi günü, günde 12 saat – genellikle aylarca, hatta yıllarca izinsiz olarak – rutin olarak çalıştıklarını anlattılar. Çoğu, işverenlerinin Katar yasalarının gerektirdiği haftalık dinlenme gününe saygı göstermeyi reddettiğini ve yine de izin alan işçilerin keyfi ücret kesintileriyle cezalandırılmakla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bir adam Katar'daki ilk yılını "en sağlıklı olanın hayatta kalması" olarak nitelendirdi.

Getty

Uluslararası Af Örgütü'nün Ekonomik ve Sosyal Adaletten Sorumlu Başkanı Stephen Cockburn şunları ekledi: “Konuştuğumuz güvenlik görevlilerinin çoğu, işverenlerinin yasaları çiğnediğini biliyordu, ancak onlara meydan okumak için kendilerini güçsüz hissettiler. Fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş işçiler, mali cezalar veya daha kötüsü, sözleşme feshi veya sınır dışı edilme tehdidi altında görevlerini sürdürmüşler" diye devam etti.

"Katar'ın son yıllarda kaydettiği ilerlemeye rağmen, araştırmamız, Dünya Kupası sırasında giderek daha fazla talep görecek olan özel güvenlik sektöründeki suistimallerin sistematik ve yapısal kaldığını gösteriyor. İşverenler hâlâ işçilerini açıkça sömürüyor ve Katar makamları işçileri korumak ve tacizcilerden hesap sormak için acil önlemler almalı.

"Dünya Kupası'na sadece aylar kala, FIFA, doğası gereği tehlikeli olan özel güvenlik sektöründeki suistimalleri önlemek için daha fazlasını yapmaya odaklanmalı.

"Daha geniş anlamda, FIFA, reformlarını daha iyi uygulamak ve yasalarını uygulamak için Katar'a baskı yapmak için gücünü kullanmalıdır. Zaman hızla tükeniyor – şimdi daha iyi uygulamalar yapılmazsa, taraftarlar eve gittikten çok sonra suistimaller devam edecek.”

FIFA ne söyledi?

Dünya futbolunun yönetim organı, Katar'daki çalışma koşullarıyla ilgili insan hakları endişeleri dile getirildiğinde Uluslararası Af Örgütü ile görüşmeyi kabul ettikten sonra şunları söyledi:

"FIFA, Dünya Kupası'nın hazırlanması ve sunumunda yer alan şirketler tarafından herhangi bir işçi istismarını kabul etmez."

Dünya Kulüpler Kupası ve Arap Kupası sırasında yapılan denetimlerin ardından, gerekli standartlara uymayan müteahhitler tespit edildi ve sorunların yerinde ele alındığı tespit edildi.

“Bu ihlaller kesinlikle kabul edilemezdi ve müteahhitleri Bakanlığa bildirmeden önce FIFA Dünya Kupası da dahil olmak üzere gelecekteki projelerde çalışmalarını önlemek için izleme listesine veya kara listeye almak da dahil olmak üzere bir dizi önlem alındı.

Daha fazla okuma