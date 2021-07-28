İtalyan teknik adam, Juventus’a dönebilmek için İspanyol devinden gelen teklifi geri çevirmiş.

Kariyerinde ikinci kez Juventus’un başına geçen Massimiliano Allegri, eski takımına dönmek uğruna Real Madrid’i çalıştırma fırsatını teptiğini açıkladı.

Allegri, 2014-2019 yılları arasında Juventus’un teknik direktörlüğünü yapmıştı. Ardından göreve gelen Maurizio Sarri ve Andrea Pirlo ise, Allegri döneminin gerisinde kalan performanslar sergiledi.

Geçen sezon La Liga’da şampiyonluğu Atletico’ya kaptıran Real Madrid, Zinedine Zidane ile yollarını ayırmıştı. İspanyol ekibi Allegri’ye ciddi bir teklif götürse de, 53 yaşındaki teknik adam Juventus’u Serie A’nın zirvesine geri taşıma görevini üstlendi.

2020/21 sezonunda Inter’in ipi önde göğüslemesiyle Juventus’un dokuz yıllık şampiyonluk serisi sona ermişti.

Ne söyledi?

Basın toplantısında konuşan Allegri, Juventus’u seçme sebebini açıkladı.

“Real Madrid başkanına bana verdiği fırsat için teşekkür ediyorum. Kulübe karşı beslediğim sevgiden ötürü Juventus’u seçtim. Bu genç takıma inanıyorum. Onlara teknik direktörlük yapmak eğlenceli olacak. Ama en önemli şey şampiyonluk.”

“Heyecanlıyım. Şu ana kadar genç oyuncularla çalıştık, Cumartesi günkü ilk hazırlık maçında iyi iş çıkardılar. As oyuncularımız da geri dönüyor. Artık geçmişi bir kenara bırakıp, geleceğe odaklanma zamanı.”

“Bana teklif yapan tüm kulüplere teşekkür ediyorum, ama bir gün uyandım ve Andrea’yı [Agnelli] arayıp bir görüşme talep ettim. Geri dönmemi sağladığı için minnettarım. Boştayken çok fazla maç izledim, özellikle de ikinci yılında.”

Tecrübeli isimlere güveniyor

“Juventus’ta yeni bir sayfa açıyorum, takımda gelişime ihtiyaç duyan birçok genç oyuncu var. Ronaldo, Chiellini ve Bonucci gibi tecrübeli isimlere de sahibiz. Bu üçlü takıma kattıkları tecrübe ile ayrı br önem taşıyor, genç oyuncular için de örnek teşkil ediyorlar.”

“Başardıklarımız tarihten asla silinmeyecek. İki yıl önce yolları ayırma kararı almıştık, ama yeni hedefler için sıfırdan başlıyoruz.”

“Juventus’un ilgisi ve taraftarların sevgisi beni gururlandırıyor. Bu noktadan sonra sadece sahadaki oyuna odaklanacağız.”

“Zaferler düzenli çalışmayla gelir, bu Juventus’un genlerinde var. Son iki yılda bir lig şampiyonluğu kazanan ve geçen sezon iki kupa kaldıran, iyi bir takımı devralıyorum.”

Real Madrid'e ikinci kez 'hayır' dedi

Goal’ün edindiği bilgilere göre; Allegri, Zidane’ın ardından Real Madrid’in bir numaralı tercihiydi. 2018’de Juventus’u çalıştırdığı dönemde Real Madrid’in teklifini geri çeviren Allegri, İspanyol ekibini bir kez daha reddetti.

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