Martin Odegaard 684 milyar dolarlık şirkete taş attı

Arsenal'in genç yıldızı Premier Lig'e çok kötü başlayan takımının son durumunu değerlendirdi.

Henüz 17 yaşında sırtına geçirdiği Real Madrid forması altında Avrupa futbolunun geleceğine damga vurması beklenen ancak şu ana kadar beklentilere karşılık veremeyen Martin Odegaard, Arsenal'e transfer hikayesini ve Premier Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Londra ekibinin son durumunu masaya yatırdı.

Odegaard ne söyledi?

Ülkesinin Hollanda ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi için ülkesinde bulunan Odegaard, Arsenal'de oynamaktan mutluluk duyduğunu belirtti:

"Arsenal'e transfer olmamın bir numaralı nedeni istikrar istememdi. İyi bir teknik direktör ve bu kulübü yeniden zirveye çıkarmak isteyen harika oyuncularla bir arada olmak istedim. Bu yüzden Arsenal'in benim için doğru seçim olduğuna inanıyorum.

"İspanyol medyasında hakkımda yazılan her şey yalan. Arsenal'de olmaktan çok mutluyum. Kiralık olarak transfer olduğum Ocak ayından bu yana orada olmaktan hep keyif aldım."

Kamera itirafı

Arsenal soyunma odasında bu sezon çekimleri süren Amazon dizisi hakkında da görüşlerini paylaşan Odegaard bunun zaman zaman kendilerine zarar verdiğini söyledi:

"İtiraf etmeliyim ki her yerde kameraların olması bize kendimizi pek iyi hissettirmiyor. Dört bir yanınızda kameralar varken söyledikleriniz hakkında biraz daha düşünmeniz gerekiyor."

Odegaard'ın bu açıklamalarına 684 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli şirketi olan Amazon'un nasıl bir yanıt vereceği ise netleşmedi.

Mesut'un yerine alınmıştı

Geçtiğimiz kış kiralık olarak katıldığı Arsenal'in 35 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı 24 yaşındaki oyuncu Mesut Özil'in yerine transfer olduğu Mikel Arteta'nın takımındaki yarım sezonluk döneminde 14 Premier Lig maçına çıkmıştı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri bir kez havalandıran Odegaard, iki de asist yapmıştı.

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