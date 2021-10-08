Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'e döndü

Yeni Malatyaspor ile anlaşan Rumen teknik direktörün Süper Lig'deki boşluğu yedi ay sürdü.

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Marius Sumudica getirildi.

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Yeni Malatyaspor ne söyledi?

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Ayrıca açıklamada Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in fotoğraflarına da yer verildi.

✍️ Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/6MPJMIuIkV — Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) October 8, 2021

Marius Sumudica hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktörlüğe ilk olarak 2006'da Rocar Bukarest ile başlayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Romanya, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yaptı.

Cluj, Al-Shaab, Kayserispor, Gaziantep gibi kulüplerde görev alan Sumudica, Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

Karadeniz ekibine Mart ayında veda eden Rumen teknik adam 7 ayın ardından Süper Lig'e Yeni Malatyaspor ile döndü.

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