Mariska'nın hayalini tehdit eden tek bir engel

Manchester City, yaz transfer piyasasında yoğun faaliyetlerini sürdürüyor ve yeni sezonun başlamasından önce İtalyan teknik direktör Enzo Maresca’nın öncelik listesinin en başına sağ bek pozisyonunu güçlendirmeyi koyuyor.

Ancak, Premier Lig şampiyonunun, mevcut teknik direktörünün yönetimindeki Chelsea'nin en önemli eski oyuncularından birini geri getirme isteği, büyük bir mali engelle karşı karşıya kalıyor ve bu durum, kulübü bu transferden vazgeçip başka seçenekler aramaya itebilir.

Maresca’nın Etihad Stadyumu’nda yönettiği ilk transfer döneminde, uzman bir sağ bek ile anlaşma yapmak Manchester City’nin masasındaki en önemli konularından biri haline geldi.

İtalyan teknik direktör, top hakimiyetindeyken oyun kurmaya katkıda bulunabilen, hücum bölgelerine ilerleyebilen ve takımın ritmini bozmadan kendi felsefesine uygun olarak birden fazla taktiksel stil ve dizilişe uyum sağlayabilen bir savunma oyuncusu kadrosuna katmak istiyor.

Ayrıca, daha önce Maresca’nın emrinde oynamış bir oyuncuyla anlaşmak, uyum süresini kısaltacak ve bu da transferi teknik açıdan daha cazip hale getirecektir.

"CaughtOffside" sitesine konuşan kaynaklar, Manchester City'nin savunma hattını güçlendirmek için en önemli hedeflerinden biri olarak Chelsea'nin Fransız bek oyuncusu Malo Justo'yu belirlediğini ortaya koydu. Kulüp içinde, Fransız milli oyuncunun takıma transfer olma fikrine sıcak baktığına dair bir inanç hakim.

Manchester City, yaklaşık 45 milyon euro tutarında bir teklif sunmayı değerlendirdi; ancak Chelsea, 23 yaşındaki oyuncuyu elinden çıkarmak karşılığında yaklaşık 75 milyon sterlin talep ediyor.

İki kulübün değerleme aralarındaki büyük fark, anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Raporlara göre, Dünya Kupası'nın sona ermesinden sonra müzakerelerin devam edeceği öngörülse de, Manchester City, Chelsea'nin mevcut mali taleplerini karşılamaya niyetli değil.

Buna karşılık, Chelsea oyuncuyu satma fikrini kesin olarak reddetmiyor, ancak uygun gördüğü mali bedeli almadıkça ciddi müzakerelere girmeyecek.

Justo’nun Maresca’nın taktiksel anlayışına aşina olması, Manchester City için en önemli cazibe unsurlarından biri olarak görülüyor. Oyuncu, Chelsea’de İtalyan teknik direktörün yönetiminde 72 maça çıkmış, bu maçlarda 2 gol atmış ve 6 gol pası vermişti; bu da teknik direktörün onu taktik sistemine entegre etmek için fazla zamana ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor.

Chelsea tutumundan vazgeçmiyor

Gusto’nun uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olması ve Londra kulübünün beklentilerini karşılamayan bir teklif karşılığında en önemli yerel rakiplerinden birini güçlendirmek için hiçbir nedeni olmaması nedeniyle, Chelsea güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip.

Ayrıca, oyuncunun savunma hattında birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği ve Premier Lig’deki tecrübesi, onu henüz Premier Lig ortamında kendini kanıtlamamış İngiltere dışından gelen bazı seçeneklere kıyasla yüksek bir piyasa değerine sahip kılıyor.

Manchester City, oyuncunun potansiyelinden emin olsa da, kulüp yönetimi Chelsea’nin mali taleplerini abartılı buluyor ve bu durum, kulübün dikkatini başka hedeflere yöneltmesine neden olabilir.

Olası alternatifler listesinde, Newcastle United’ın sağ bek oyuncusu Tino Leframento, Feyenoord’da forma giyen Hollandalı yetenek Jafiero Reid ve Porto’dan Portekizli Martim Fernandes yer alıyor; tabii ki bu seçenekler, Chelsea’nin taleplerinden vazgeçmemesi ve herhangi bir taviz vermemesi durumunda gündeme gelecek.

Gusto, Maresca için taktiksel açıdan ideal bir seçenek olsa da, bir sağ bek için 75 milyon sterlin ödemek, Manchester City’nin bu pozisyonu güçlendirme ihtiyacının açık olmasına rağmen, büyük bir finansal risk olarak görünüyor.

Buna karşılık, Chelsea’nin tutumu anlaşılabilir görünüyor; zira kulüp, özellikle de bir oyuncuyu Premier Lig’deki doğrudan bir rakibine satmak söz konusu olduğunda, önemli varlıklarından birini elinde tutmaya çalışıyor. Bu durum, transferin sonuçlanmasının önümüzdeki dönemde taraflardan birinin ne kadar taviz vermeye hazır olduğuna bağlı olacağını gösteriyor.