Mario Gomez, Bundesliga’ya geri mi dönüyor?

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez, Bundesliga’ya geri dönebilir.

Uzun yıllar Bayern Münih’te ve Almanya Millî Takımı’nda forma giyen ve önemli başarılar kazanan Mario Gomez, 2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giydi.

Bu sezonu Süper Lig’de 26 golle gol kralı olarak tamamlayan Alman golcü, ardından Wolfsburg ve Stuttgart forması giyen oyuncu, 2020 yılında futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Gomez, ilerleyen günlerde RB Leipzig ile Bundesliga’ya dönüş yapabilir.

RB Leipzig’den Gomez hamlesi

36 yaşındaki Gomez, iddilara göre Red Bull Group’un futbol departmanında çalışmaya başlayabilir. Ayrıca RB Leipzig’in Gomez’le görüşmelere başladığı belirtildi.

Anlaşma sağlandığı takdirde Gomez, Red Bull bünyesindeki üç kulübü kapsayacak bir role sahip olabilir.

Gomez neler demişti?

Stuttgarter Zeitung and the Stuttgarter Nachrichten’e röportaj veren Gomez, şu an bir antrenörlük işi düşünmediğini belirtmişti:

“Net olan şu ki futbolu özlüyorum çünkü yirmi yıldan fazla futbol oynadım. Futbolla kendimi bulabiliyorum ve işleri yürütebiliyorum.”

“Benim için şu aşama net olarak gitmek istediğim bir yer veya keskin çizgiler yok. Sadece şu anda ilk etapta antrenörlük yapmak istemiyorum.”

