Marcelo Bielsa: Pep Guardiola'yı yenmedim

Manchester City'nin karşılaşmadaki 29 şutu karşısında Leeds United Menajeri Marcelo Bielsa adil davranıyor.

Marcelo Bielsa'nın Leeds United'ı lider Manchester City'yi 2-1 mağlup etti ancak Arjantinli bu galibiyetin Guardiola'ya daha çok yakışacağını düşünüyor.

Manchester City, Stuart Dallas'ın son dakikalarda bulduğu gol ile bu sezon Premier Lig'de 4. mağlubiyetini aldı.

Leeds United karşılaşmanın ikinci yarısını 10 kişi oynadı ve Ferran Torres'in 76. dakikadaki golü Guardiola'nın öğrencilerine yeterli olmadı.

Ev sahibi City'nin Bielsa'nın ekibine karşı 29 şutu ve %71 topla oynama oranı vardı. Leeds United ise Maviler'e karşı yalnızca iki şut buldu ve galibiyeti kaptı.

Marcelo Bielsa ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan Marcelo Bielsa, Pep Guardiola'nın ekibinin hakkını veriyor.

"Kazanmayı hak ettik ancak adil olan Manchester City'nin kazanması olurdu."

"Çok zordu, büyük bir çaba gösterdik ama City'nin oyuna hakim olduğu ve daha iyi seçenekleri olduğu doğru."

"Pep Guardiola'yı yenmedim. Bu oyuncuların baskın olduğu iki takım arasında oynanan bir oyun.

Biz sadece, bugün birbiriyle karşılaşan iki takımın iki menajerleriyiz."

Dallas göz kamaştırıyor

Kalvin Phillips, Patrick Bamford, Ralphinha bu sezon Bielsa yönetiminda övgü dolu sözlerle anılırken Dallas, Leeds United'ın Premier Lig'deki ilk sezonunda önemli bir rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan Stuart Dallas, "Bizim için harika bir sonuç" diyor.

"10 kişiyi bir kenara bırakın onları 11 kişi ile yenmek bile yeterince zor. Gerçekten çok iyi savunduk ve gol şansı vermedik."

"Bu tarz takımlara karşı şansınız yok bu yüzden soğukkanlı olmalısınız. Bir dokunuş yaptım ve gözlerimi kapattım."

"Bu kazanmayı ne kadar istediğinle ilgili bir durum."

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