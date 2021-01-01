Mourinho: Alex Ferguson, Solskjaer'in açıklamalarına katılmayabilir

Portekizli menajer, kupa tartışmasında Manchester United'ın efsane hocasını yanına çekmekte kararlı.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Manchester United efsanesi Sör Alex Ferguson'un Ole Gunnar Solskjaer'in kupalara karşı tavrına katılmayacağını söyledi.

United, Mourinho dönemindeki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğundan beri herhangi bir kupa kazanamadı.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Solskjaer, kupa başarılarının, diğer menajerlerin ego meselesi olduğunu söyleyerek yeni bir tartışma başlattı.

Ancak Mourinho'nun farklı bir görüşü var ve United'ın şimdiye kadarki en iyi menajerinin, bu tartışmada onun tarafını tutacağına inanıyor.

Jose Mourinho ne söyledi?

Portekizli menajer, Solskjaer'in kupa kazanmayı küçümseyen sözleri ile ilgili şu yorumda bulundu:

"Bu onun görüşü. Büyük patron Sir Alex'in bu konuda farklı bir fikri olduğundan oldukça eminim. Ama Solskjaer'in düşüncelerine saygı duyuyorum. Farklı düşünüyorum.

"Düşünme özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve eğer benim için uygun olduğunu düşündüğü şey buysa, benim için sorun değil, kimseye saygısızlık etmiyor.

"Ama tekrar ediyorum, büyük patronunun ve Premier Lig tarihindeki en büyük patronunun bununla ilgili farklı bir görüşe sahip olduğuna inanıyorum."

Ferguson'un Manchester United'daki başarıları

Aberdeen ile üç İskoçya Premier Ligi şampiyonluğu ve dört İskoçya Kupası kazandıktan sonra, Ferguson 1986'da Old Trafford'da görevi devraldı ve 27 yıllık görevinde çok sayıda kupa kazandı.

Efsane menajer, 13 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra, United'ı iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı, beş FA Cup ve dört Lig Kupası kaldırdı.

Ole Gunnar Solskjaer ne yapıyor?

Manchester United'ın eski golcüsü, 2018'de Jose Mourinho'nun yerine göreve geldi. Şu anda takımı, ligde lider Manchester City'nin 14 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

FA Cup ve Carabao Cup'tan çoktan elendiler fakat UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde yollarına devam ediyorlar. İlk maçta Granada'yı deplasmanda 2-0 yenerek yarı final için önemli bir avantaj yakaladılar.

Tottenham ile Manchester United, Premier Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Pazar günü Londra'da karşı karşıya gelecek.