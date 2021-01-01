Harry Kane'in Tottenham'da kalmak için bir şartı var

İngiliz santrfor, takım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamazsa kuzey Londra'dan ayrılabilir.

Üst düzey bir futbolcu için olmazsa olmaz olan tek şey, Şampiyonlar Ligi müziğini her sezon duymaktır.

Tottenham'da leblebi gibi gol atan Harry Kane de çok bir şey istemiyor, sadece bu müziğin ruhunu her sezon beslemesini bekliyor.

Yalnız bu durum, İngiliz santrforun Tottenham'dan ayrılmasına sebep olabilecek gibi duruyor.

Kane, yönetime baskı yapacak

Yıldız oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimalinden dolayı şu anda bir hayâl kırıklığı yaşıyor.

The Athletic'e göre Harry Kane, Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda yönetime, takımdan ayrılma konusunda baskı yapacak.

İngiltere kaptanı, kuzey Londra'da kupa eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve Devler Ligi'nden üst üste iki sezon uzak kalmak istemiyor.

Bu nedenle, Jose Mourinho'nun Tottenham'ı eğer ilk dörde giremezse Kane'i takımda tutamayabilir.

Harry Kane bu sezon kaç gol attı?

İngiliz santrfor, bu sezon Tottenham formasıyla 28 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, söz konusu 28 maçta rakip filelere 13 gol bırakmayı başardı.

Kane, gollerin yanında asistleriyle de dikkat çekti ve bu sezon 13 kez gol pası verdi.

Golcü futbolcu, Tottenham kariyerinde toplamda 328 maça çıktı, 217 gol attı ve 46 asist yaptı.

Editör yorumu

Harry Kane, Premier Lig'in en iyi santrforlarından biri ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemek en doğal hakkı.

Mauricio Pochettino'dan sonra Jose Mourinho'nun daha sağlamcı, katı oyununda performansının düşüp düşmeyeceğini merak edenlerden biriydim fakat aynı hızda devam etti.

Her oyuna uyum sağlayabiliyor. Artık bir 10 numara bile oynayabilir. Bağlantı oyununda Karim Benzema'dan fazlası var eksiği yok.

Acaba oklar Real Madrid'i mi gösteriyor?

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