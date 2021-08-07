Marcelo Bielsa: Lionel Messi azim etti, savaştı, dayandı ve zafer kazandı: Bu bir karşı kültür mesajıdır

Marcelo Bielsa, Messi'nin Copa America zaferine ulaşmasının uzun yıllar almasını bir karşı kültür mesajı olarak görüyor.

Premier Lig'de Leeds United'ı çalıştıran Marcelo Bielsa, Lionel Messi'nin Copa America zaferinden gerçekten mutlu olduğunu söylüyor: "Acil bir kültürde* yaşıyoruz ve Messi bu kupayı kazanamadığı için her türlü saldırıya uğradı."

Lionel Messi kupalarla ve zaferlerle dolu kariyerinde ilk Copa America'sına bu sene ulaştı.

Brezilya karşısında verdikleri final mücadelesini 1-0'lık skorla kazanan Messi ve arkadaşları, Arjantin'e 15. Copa America'sını getirdi.

Marcelo Bielsa ne söyledi?

DAZN'a konuşan Leeds United menajeri Marcelo Bielsa, Lionel Messi'ni kariyerinde ilk kez kazandığı Copa America zaferini değerlendirdi:

"Herkes için büyük bir sevinç duydum: Lionel Messi azim etti, savaştı dayandı ve zafer kazandı: Bu bir karşı kültür* mesajıdır.

"Acil bir kültürde* yaşıyoruz ve Messi bu kupayı kazanamadığı için her türlü saldırıya uğradı."

"Onun adına mutlu oldum, mutlu olmaya çok ihtiyacı olan Arjantinliler adına mutlu oldum."

"Çok gurur duydum, temsil edildiğimi hissettim, bu işin bir parçası olduğumu hissettim ve gerçekten çok mutlu oldum."

(Acil kültür: hayatın sonunun yakın olması kültürü, yarının yokluğunda herşey denenmeli, hissedilmeli, yaşanmalı.)

(Karşı kültür: karşı kültür o günün toplumsal ana arter kültürüne karşıt norm ve değerleri benimseyen kültürel grup.)

"İngiliz halkı futboldan daha çok tuttuğu takıma aşık"

Marcelo Bielsa, tekniğe dayalı bir futbol anlayışı izleyen, oyunda inisiyatif almak için proaktif ve yüksek düzeyde risk alan özel bir teknik direktör olmasının yanı sıra, kariyeri boyunca kendisini düşünmeye sevk eden didaktik yönünü de beraberinde getirdi.

Futbolda sadece bir spor adamı olarak değil kültürel yönüyle de tanınan bir isim.

Premier Lig'de yeni sezona hazırlanan Leeds United menajeri, İngiliz taraftarların genel halkı yansıtmadığını söylüyor:

"İngiliz halkı genel halkı yansıtmıyor. Futboldan daha çok tuttukları takıma aşıklar."

"Şehrim Rosario'da Real Madrid forması giyen bir çocuk gördüğümüz için veya Afrika'da Bayern Münih forması giyen bir çocuk görünce nasıl mutlu olabiliriz?"

"Aşk kişinin kendisiyle, yerinkiyle, elindekiyle birlikte olmalıdır. Dünyada 5-10 takım olsa kim kendi takımına dikkat edecek?"

Daha fazlası