PSG, Messi için Eyfel Kulesi'ni kiraladı

Lionel Messi yarışında favori olarak gösterilen Paris Saint-Germain, Arjantinli oyuncuya bir teklif götürdü.

Barcelona’dan sürpriz biçimde ayrılan Lionel Messi’nin adı en çok Paris Saint-Germain ve Manchester City ile anılıyor.

L’Equipe’in haberine göre; PSG, Messi’ye 2+1 yıllık teklif götürdü. Messi, Fransız kulübünden yılda 40 milyon euro net maaş alacak. Fransa’daki yüksek vergiler hesaba katıldığında Messi’nin PSG’ye maliyeti bir yıl için 80 milyon euro’ya yaklaşacak.

Numarası değişecek

Neymar, PSG’ye gelmesi halinde 10 numaralı formasını eski takım arkadaşı Messi’ye vereceğini söylemişti. Ancak Messi bu jesti geri çevirdi. 10 numarayı Neymar’dan devralmaya yanaşmayan Messi, PSG ile anlaşırsa 19 numaralı formayı giyecek.

PSG, Eyfel Kulesi’ni kiraladı

Fransız basınında; Paris Saint-Germain kulübünün 10 Ağustos için Eyfel Kulesi’ni kiraladığı bilgisi yer aldı.

PSG, Fransa’nın en ikonik yapılarından biri olan kuleyi takımın renkleriyle ışıklandıracak. Bu da önemli bir olayın habercisi olarak görülüyor.

Eyfel Kulesi takımın renklerine son büründüğünde PSG, Neymar transferini açıklamıştı. PSG, Messi transferini de görkemli bir şekilde duyurmayı planlıyor.

Mbappe’nin geleceği belirsiz

PSG, Messi’yi kadroya katması halinde Mbappe’yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Teknik direktör Mauricio Pochettino da konuyla ilgili soruya, “Messi’yi almamız, Mbappe’nin gideceği anlamına gelmiyor” cevabını vermişti.

Ancak Fransız yıldız uzun süredir takımla sözleşme yenilemeye yanaşmıyor. Gelecek yıl kontratı sona erecek olan Mbappe’nin bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olmayı düşündüğü öne sürülmüştü. PSG, Messi’nin gelişiyle Mbappe’yi kalmaya ikna etmeyi umuyor.

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