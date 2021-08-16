Kerem'e yumruk atan Marcao kaç maç ceza alacak?

Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao’yu ciddi bir ceza bekliyor.

Maçın 62. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun üzerine yürüyen Marcao, takım arkadaşına önce kafa attı, ardından bir yumruk darbesi indirdi.

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En az 5, en fazla 10 maç

Olayın ardından kırmızı kart gören Marcao, PFDK’ya sevkedilecek. Marcao’nun hareketi büyük olasılıkla ‘saldırı’ başlıklı 44. madde kapsamında değerlendirilecek. Bu da oyuncunun 5 ila 10 maç arasında ceza alması anlamına geliyor.

İlgili maddenin içeriği şu şekilde:

"Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir."

Marcao hangi kuraldan dolayı kırmızı kart gördü?

Futbol kural kitabında yer alan ‘şiddetli hareket’ bölümü, bir oyuncunun rakibin yanı sıra takım arkadaşlarına yaptığı oyun dışı hareketleri de cezalandırıyor.

İşte ilgili madde:

"Şiddetli hareket, temas olup olmamasına bakılmadan, top için mücadele etmezken, bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir.

Buna ek olarak, top için mücadele edilmeyen durumlarda, rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne, eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu, kullanılan güç çok hafif/gözardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur."

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