Fransa'da kavga krizi: Mbappe'ye dokunan yanıyor!

Dünya Kupası Elemeleri'ne odaklanan son şampiyon Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps'ın tercihleri sorgulanıyor.

Son Dünya Kupası şampiyonu olarak katıldığı EURO 2020'de büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve son 16 turunda penaltı atışları sonrasında İsviçre'ye elenen Fransa Milli Takımı'nda bu başarısızlığın yankıları sürerken, teknik direktör Didier Deschamps'ın Dünya Kupası Elemeleri'ne davet ettiği kadro, tartışmaları alevlendirdi.

EURO 2020'nin öncesinde Karim Benzema'nın milli takıma dönüşüyle başlayan tartışmalar, Kylian Mbappe ile Olivier Giroud'un yaşadığı tartışmayla doruk noktasına ulaşmıştı. Tüm bunlara Dünya Kupası zaferinin ardından takımın üzerinde oluşan şampiyonluk baskısı eklenince kötü bir turnuva geçiren Fransa'da soyunma odasındaki problemler de gün yüzüne çıktı.

Tercih Mbappe oldu

L'Equipe'te yer alan haberde Didier Deschamps'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri için Giroud'u kadroya davet etmemesi sportif bir kararın ötesinde, Mbappe ile ikisi arasındaki bir tercih olarak nitelendirildi.

Bilindiği gibi Mbappe, turnuvanın ardından Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet ile özel bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fransa'nın elenmesinin ardından kaçırdığı penaltı sonrasında gördüğü muameleden şikayet eden Mbappe, son dönemde transfer söylentileriyle de Avrupa futbolunun gündemine oturmuştu. Turnuvanın ardından Milan'a transfer olan Giroud ise kırmızı-siyahlı takımda çıktığı iki maçta rakip fileleri iki kez havalandırmayı başarmıştı.

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