Barcelona'nın eski yıldızından açık mektup: "İhtiyaçları varsa her zaman hazırım"

Eski Barcelona yıldızı, Katalan devinin aldığı olumsuz sonuçlarından dolayı acı çekiyor ve Ronald Koeman'a göz kırpıyor.

Fildişi Sahili efsanesi Yaya Toure, kendisiyle temasa geçilmesi halinde Barcelona'ya yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Katalan devinde mağlubiyetler kapıya dizildi ve son olarak La Liga'da Atletico Madrid sınavından 2-0 yenilgiyle döndüler.

Tüm turnuvalarda son altı maçta sadece bir kez galip gelen Barça, üç mağlubiyet ve iki beraberlik aldı. Kulübün eski yıldızı alınan kötü sonuçların ardından elini kalbine koydu ve Barcelona'ya açık bir mektup yazarak yardım teklifinde bulundu.

Yaya Toure ne söyledi?

Akhmat Grozny'nin yardımcı antrenörü olan Yay Toure, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp için zor bir zaman olabilir ama Barcelona'ya olan inancım güçlü"

"Bana ihtiyaçları olduğunda Barcelona için her zaman hazır olacağım. Kalbim sonsuza kadar kulüple ve taraftarlarla birlikte."

"Barcelona'da geçirdiğim zaman, futbolculuk kariyerimin en güzel anılarından biriydi. Kulüp, henüz genç bir oyuncuyken bana güvendi. Bu kulübe bana yaptıkları için her zaman minnettar olacağım."

It may be a difficult time for the club but my belief for @FCBarcelona is strong. I will always be available for the club should they need me anytime as my heart is forever with the club, the people and the fans! #ForçaBarça https://t.co/YjUnxrh5Md — Yaya Touré (@YayaToure) October 2, 2021

Yaya Toure ve Barcelona ilişkisi

Şimdi 38 yaşında olan eski futbolcu, 2007 yılında Monaco'dan Katalan devine katıldı ve Manchester City'ye transfer olduğu 2010 yazına kadar Barcelona'da oynadı. Yaya Toure, Barça ile 2008/09 ve 2009/10 sezonlarında La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca 2008/09 sezonunda Kral Kupası'nı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

2009'da Barça ile İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Yaya Toure, baskı altında olan teknik direktör Ronald Koeman'a yardım etmek istediğini söylüyor.

Barcelona ise La Liga'da oynadığı yedi maçta aldığı 12 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Katalan devi, üç galibiyet, bir çok beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

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