PSG'de mağlubiyetten sorumlu bir kişi var

Paris Saint-Germain'de Rennes'e karşı alınan mağlubiyetin faturası birilerine kesilmeye devam ediyor.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar zayıf performansının ardından eleştiri oklarının hedefinde.

Yaz aylarında yaptığı transferlerle kadrosunu süper starlarla dolduran Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı alınan beraberliğin ardından Ligue 1'deki ilk puan kaybını Rennes karşısında yaşadı.

Laborde ve Tait'in golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrılan Paris ekibinde Neymar, Mbappe, Messi üçlüsü sessiz kaldı.

Neymar için ne söylendi?

L'Equipe , Rennes karşısında alınan mağlubiyetin faturasını Neymar'a kesti.

Brezilyalı yıldız için 2017'de PSG'ye transfer olduğunda sahip olduğu fiziksel formunun çok gerisinde olduğu belirtildi.

Copa America nedeniyle Paris ekibinin sezon öncesi kampına geç katılan Neymar bu yıl olağanüstü bir performans sergileyemedi.

Mayıs ayında PSG ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Brezilya yıldız, son 41 şutta yalnızca iki gol kaydedebildi.

Mauricio Pochettino'nun Neymar'ı maçın bitmesine 13 dakika kala oyundan alması 29 yaşındaki oyuncunun talihsiz bir maç geçirdiğinin açık işareti olarak gösterildi.

"PSG, Neymar konusunda büyük bir hata yaptı!"

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen eski Fransız futbolcu Edouard Cisse'nin hedefinde de eski takımı PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar vardı.

222 milyon euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin tek seferde en fazla bonservis ödenen oyuncusu olan Neymar'ın şımarık olduğunu belirten Cisse, PSG yönetiminin hata yaptığını söyledi.

"Neymar Barcelona'da oynarken bir planın parçasıydı. Daha fazla top sürmesine rağmen daha tempolu bir oyun oynuyordu. Görevi savunmayı aşmak, fark yaratmak ve topu Messi'ye aktarmaktı ve bunu çok iyi yaptı."

"PSG ise büyük bir hata yaparak, ona kulübün anahtarlarını verdi. Harika bir oyuncu ve bu konuda söyleyecek bir şeyim yok ama bu onun şımarık bir çocuk olduğu gerçeğini değiştirmiyor."

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Neymar son dönemlerdeki performansı nedeniyle ağır eleştirilerin odağında olsa da iki hafta önce Lyon'a ve Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı iyi bir performans yakaladı.

Mauricio Pochettino'nun da sık sık dile getirdiği gibi yeni transferlerin elinde olan Paris ekibi hala bir oluşum aşamasında.

Neymar, Mbappe, Messi üçlüsünün birbirine alışmasının ardından PSG'de rakipleri için korkutucu bir tablo oluşabilir.

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