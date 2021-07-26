Manchester United’ın De Gea pişmanlığı Pogba kararını etkileyecek

Premier Lig ekibinin yöneticileri, David De Gea’ya 2019’da verilen kontratın büyük bir hata olduğunu düşünüyor.

İki yıl önce Manchester United ile imzaladığı sözleşme, David De Gea’yı yılda 19.5 milyon sterlin ile Premier Lig’in en fazla kazanan oyuncusu yapmıştı.

Athletic’in haberine göre; Manchester United yönetimi, İspanyol kalecinin 2023’te sona erecek olan dev kontratını bir hata olarak görüyor.

Aradan geçen sürede De Gea’nın yaşadığı form düşüklüğüne ek olarak, oyuncu maaşları arasında oluşan uçurum takım içi dinamikleri olumsuz etkiledi.

De Gea 2015’te Real Madrid’e transfer olmaya çok yaklaşmış, ardından United ile yeni kontrat imzalamıştı. Tecrübeli eldiveni 2020 yazında bedelsiz kaybetmekten çekinen Kırmızı Şeytanlar, 2019’daki kontrat pazarlığında oyuncuya istediği maaşı teklif etmek zorunda kalmıştı.

Hatadan ders çıkardılar

Manchester United benzer bir ikilemi bu yaz Paul Pogba konusunda yaşıyor. Yılda 15 milyon sterlin kazanan Fransız yıldızın sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

İngiliz ekibi, De Gea konusunda düştüğü hatayı, takımın en çok kazanan ikinci ismi Pogba’ya daha da büyük bir kontrat vererek tekrarlamak istemiyor. United’ın önündeki en iyi seçenek, Pogba’yı bu yaz elden çıkartarak bonservis geliri elde etmek.

Pogba’nın 43 milyon sterlin karşılığında Paris Saint-Germain’e transfer olacağı iddia edilmiş, PSG taraftarları ise bu habere tepki göstermişti.

PSG taraftarlarından Pogba’ya: “Seni istemiyoruz”

Manchester United, Pogba’yı 2016’da Juventus’a 89 milyon sterlin ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Manchester United’da kim, ne kadar kazanıyor?

Oyuncu Maaş (milyon sterlin) David De Gea 19,5 Paul Pogba 15 Anthony Martial 13 Edinson Cavani 11 Marcus Rashford 10,4 Harry Maguire 10 Bruno Fernandes 9,4 Juan Mata 8,3 Luke Shaw 7,8 Fred 6,2 Victor Lindelöf 6,2 Nemanja Matic 6,2 Donny van de Beek 6,2 Dean Henderson 5,2 Alex Telles 4,8 Aaron Wan-Bissaka 4,7 Mason Greenwood 3,9 Phil Jones 3,9 Jesse Lingard 3,9 Brandon Williams 3,4 Alex Tuanzebe 2,6 Daniel James 2,3 Andreas Pereira 1,5 Diogo Dalot 1,3 Tahith Chong 1 Scott McTominay 1 Facundo Pellistri 1

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