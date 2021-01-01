Bazılarının inadı inat: Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk

Yeniden Barcelona Başkanı seçilen Joan Laporta, Süper Lig önerisinin hâlâ masada olduğunu vurguluyor.

Futbol dünyasını karıştıran Avrupa Süper Ligi projesi, her ne kadar rafa kaldırılmış gibi görünse de birilerinin hâlâ bu organizasyondan umudu var.

Sekiz kulüp, resmî olarak bu ligden çekildiğini açıkladı, iki kulüp ise bunu üstü kapalı bir şekilde duyurdu. Peki Barcelona ve Real Madrid? Onlar hâlâ pusuda.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Süper Lig aşkının henüz sonlanmadığını kanıtlar nitelikte açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

Katalan kulübünün başkanı, TV3'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bir pozisyonumuz vardı, hâlâ aynı pozisyondayız ve açıklayacağız. Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk. Öte yandan olması gerektiği gibi, bu konuda son sözü üyelerimiz söyleyecek.

"Çok fazla gelir elde ettiğimiz için büyük kulüplerin, paylaşım sürecinde söz sahibi olması kesinlikle gerekli. Ayrıca, sportif liyakat anlamında buna çekici bir rekabetin eşlik etmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.

"Yerel ligleri korumanın savunucusuyuz ve bu nedenle UEFA ile her zaman diyaloğa açığız. Herkes futbolu daha iyi hale getirmek ve onu harika bir gösteri yapmak için gerekli kaynaklara sahip olmak istiyor.

"Çünkü büyük kulüpler bu kaynaklara sahip olmazsa futbol zarar görür ve tüm bunları düşünme isteği doğar.

"Bazı kulüplerin geri çekilmesine veya farklı bir şekilde değerlendirilmesine neden olan bir dizi baskı vardı, fakat gerçek şu ki, teklif hâlâ masada. Ancak önemli yatırımlarımız olduğu için daha fazla kaynağa ihtiyaç var.

"Önemli maaşlar ödedik ve futbolun sportif açıdan bir gösteri olması için, bu kalitenin korunmasını isteyenler, önerdiğimiz şeyi hesaba katmalı."

Ne olmuştu?

Avrupa Süper Ligi kurulduktan sonra verilen tepkiler, kurucu kulüplerin birer birer geri adım atmasını zorunlu kıldı.

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Inter Milan ve Atletico Madrid geri çekildiğini açıklayan kulüpler oldular, ancak Barcelona hâlâ gemide olan dört kurucu kulüpten biri ve Laporta henüz girişimden vazgeçmeye hazır değil.

La Liga ne söyledi?

Ancak La Liga Başkanı Javier Tebas, Laporta'nın görüşüne katılmıyor ve çekilmelerin ardından, Almanya'daki kulüplerin projeye dahil olmayı reddetmesi ile birlikte Süper Lig'in ilerlemesinin artık imkânsız olduğunu vurguluyor.

Tebas, perşembe günü medyaya şunları söyledi:

"Bildiğimiz gibi Süper Lig öldü. Alman ve İngiliz takımları olmadığı için öldü. Bu iki ülke olmayınca lig, iki uluslu bir proje gibi olur. Gerçekçi olalım, öldü."

Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'in Süper Lig'e katılmaları nedeniyle cezalandırılıp cezalandırılamayacağı sorusuna Tebas, şu yanıtı verdi:

"Yaptırımlar konusunda acele etmeyelim.

"Şu an için herhangi bir yaptırım uygulamıyoruz. La Liga'yı terk etmediler. Bu sadece verimli olmayan bir teklifti."

Başka hangi kulüpler Avrupa Süper Ligi'nden çekilmedi?

Barcelona ve Real Madrid, futbol camiasındaki taraftarların ve uzmanların yoğun tepkisinin ortasında, Süper Lig'den henüz çekilmeyen iki kulüp.

Juventus ve Milan da teknik olarak hâlâ üye durumda, ancak her iki İtalyan kulübü de organizasyonun, mevcut haliyle devam edemeyeceğini kabul eden açıklamalar yaptı.