"Manchester United'a gideceğimi sanırken, kendimi Manchester City'de buldum"

Futbol dünyasının bir dönemine damgasını vuran yıldız oyuncu, transferinden yıllar sonra sürpriz bir açıklamaya imza attı.

Sivasspor ve Başakşehir forması giydiği Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho, kariyerine ilişkin oldukça sürpriz bir açıklamaya imza attı. 2008'de Real Madrid'den ayrılan ve Manchester City'ye imza atan Robinho, bu kararı alırken Manchester United'a imza atacağını düşündüğünü söyledi.

Transferiyle ilgilenen herkes tarafından yanlış yönlendirildiğini belirten Robinho, "Real Madrid'den ayrılma kararını verirken Manchester United'a transfer olacağımı sanıyordum. Başka bir Manchester kulübü olduğunu bilmiyordum" dedi.

Robinho'nun bu açıklaması futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Süper Lig'de iz bıraktı

Real Madrid ile iki şampiyonluk yaşadıktan sonra iki sezon City forması giyen Robinho Premier Lig'deki ilk sezonunda 31 maçta 14 gol atmıştı. İkinci sezonunda fazla forma şansı bulamayan ve yeniden altyapısından yetiştiği Santos'a dönen Robinho, sonrasında Milan yeniden Avrupa sahnesine dönmüş ve Serie A zaferi de yaşamıştı.

Milan'ın 2010-2011 sezonundaki şampiyonluğuna 14 gollük katkı sağlayan Robinho, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu Süper Lig'de 2.5 sezon top koşturmuştu. Özellikle 2018-2019 sezonunda oldukça etkili olan 37 yaşındaki efsane futbolcu Brezilya Milli Takımı ile 100 maça çıkarken, rakip filelere 28 gol atmıştı.

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