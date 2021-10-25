Manchester United'ın yıldızına Türk menajer

Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olan Hollandalı oyuncu menajerini değiştirerek ayrılık sinyali verdi.

Manchester United’da yeterince şans bulamamaktan şikayetçi olan Donny van de Beek, yaklaşan transfer dönemi öncesinde menajerini değiştirdi.

Voetbal International'da yer alan habere göre; Guido Albers ile yollarını ayıran Hollandalı orta saha oyuncusunu bundan sonra Türk menajer Ali Dursun temsil edecek.

Frenkie de Jong'un da menajeri

Ali Dursun, Barcelona forması giyen Frenkie de Jong başta olmak üzere Emil Forsberg, Victor Lindelöf, Robin Olsen gibi yüksek profilli birçok oyuncunun menajerliğini yapıyor.

Yaz transfer döneminde Everton’ın kadrosuna katmak istediği Van de Beek, Manchester United’da kalmayı seçmişti. Ancak Solskjaer, bu sezon Van de Beek’e sadece üç maçta görev verdi. 24 yaşındaki oyuncunun 90 dakika sahada kaldığı tek maç, Lig Kupası’ndaki West Ham mücadelesiydi.

Van de Beek’in Manchester United’la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat kulübede beklemekten usanan genç yıldız Ocak ayında başka bir takıma giderek yeni bir sayfa açmak istiyor.

🚨 - Guido Albers is no longer Donny van de Beek's agent. He has changed to the same agent as Frenkie de Jong: Ali Dursun. [via @MikeVerweij] pic.twitter.com/OcUl0y7nLJ — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 25, 2021

Şeytanın bacağını kıramadı

2020 yazında Ajax’tan 39 milyon euro karşılığında transfer edilen Van de Beek, Amsterdam ekibindeki performansını İngiltere’ye bir türlü taşıyamadı.

Geçen sezon Premier Lig’de 19 maçta sahaya çıkan Van de Beek, bir gol ve bir asist üretmişti. Van de Beek toplamda ise Manchester United formasını 39 kez giydi.

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