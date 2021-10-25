Manchester United'ın yıldızına Türk menajer
Manchester United’da yeterince şans bulamamaktan şikayetçi olan Donny van de Beek, yaklaşan transfer dönemi öncesinde menajerini değiştirdi.
Voetbal International'da yer alan habere göre; Guido Albers ile yollarını ayıran Hollandalı orta saha oyuncusunu bundan sonra Türk menajer Ali Dursun temsil edecek.
Frenkie de Jong'un da menajeri
Ali Dursun, Barcelona forması giyen Frenkie de Jong başta olmak üzere Emil Forsberg, Victor Lindelöf, Robin Olsen gibi yüksek profilli birçok oyuncunun menajerliğini yapıyor.
Editörün Seçtikleri
Yaz transfer döneminde Everton’ın kadrosuna katmak istediği Van de Beek, Manchester United’da kalmayı seçmişti. Ancak Solskjaer, bu sezon Van de Beek’e sadece üç maçta görev verdi. 24 yaşındaki oyuncunun 90 dakika sahada kaldığı tek maç, Lig Kupası’ndaki West Ham mücadelesiydi.
Van de Beek’in Manchester United’la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat kulübede beklemekten usanan genç yıldız Ocak ayında başka bir takıma giderek yeni bir sayfa açmak istiyor.
Şeytanın bacağını kıramadı
2020 yazında Ajax’tan 39 milyon euro karşılığında transfer edilen Van de Beek, Amsterdam ekibindeki performansını İngiltere’ye bir türlü taşıyamadı.
Geçen sezon Premier Lig’de 19 maçta sahaya çıkan Van de Beek, bir gol ve bir asist üretmişti. Van de Beek toplamda ise Manchester United formasını 39 kez giydi.
Daha fazlası için:
Manchester United kalecisi David de Gea: Neuer'den daha iyi miyim?
Cristiano Ronaldo: Manchester United taraftarı daha iyisini hak ediyor