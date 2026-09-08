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Yardımcı olanlar:

Manchester United - Manchester City: Premier Lig ön izlemesi

Premier Lig
M.City
M. United
B. Fernandes
E. Haaland

Premier League'de Manchester United ile Manchester City maçına kapsamlı ön bakış. Old Trafford'da Manchester Derbisi.

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Premier Lig - Hafta 4
Old Trafford

Manchester United ile Manchester City, 13 Eylül 2026'da EST ile 11.30'da ve GMT ile 15.30'da karşı karşıya gelecek.

United ile City, sezonun ilk Manchester derbisinde karşı karşıya geliyor

United'dan beklenmedik olanı bekleyin

United oldukça dalgalı bir sonuç grafiği ortaya koydu. Sezona ilk haftada Hull karşısında aldığı sürpriz 2-0'lık yenilgiyle başladı, ardından Old Trafford'da üstün oynadığı maçta Ipswich karşısında geriye düşmesine rağmen sonunda 5-2 galip geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda Ainsley Maitland-Niles'ın uzatma dakikalarında attığı müthiş gol, iki kez öne geçmesine rağmen Everton ile 2-2 berabere kalmasına neden oldu. Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla parladı ve bu sezon şimdiden üç gol ile bir asist üretti. 2025-26'da 21 asist yaptı ve bu, tek sezonda tüm zamanların yeni rekoru oldu.

manchester unitedGetty Images

City, yüzde 100'lük serisini korumak istiyor

Yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, üç maçın üçünü de kazanarak sezona kusursuz başladı. Erling Haaland yeni bir saç modeliyle sahaya çıksa da Norveçli gol makinesi 2026-27'de bildiğimiz işlerini yapmaya devam ediyor. Son maçta Coventry karşısında tek golü attı, buna Crystal Palace maçındaki iki golünü de ekledi. Hücumdaki partneri Rayan Cherki'nin de bu sezon şimdiden iki golü ve iki asisti var.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-COVENTRYGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • United, bir sezondaki ilk üç lig maçında 2'den fazla golü son 50 yılda yalnızca ikinci kez yedi.
  • United, Old Trafford'daki son iki Manchester derbisinde Premier League'de yenilmedi, ancak bu tür son 16 karşılaşmanın sekizini kaybetti.
  • Erling Haaland'ın Coventry'ye attığı gol, profesyonel kariyerindeki 300. goldü.
  • City'nin Coventry karşısındaki ilk 11'inde yer alan beş oyuncu, kulübe Ocak 2026'dan sonra katıldı.
Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Muhtemel 11'ler

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs M.City Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • M. Carrick

Michael Carrick, derbi öncesi Amad Diallo ve Carlos Baleba'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. United'da listelenen herhangi bir ceza bulunmuyor ve bu aşamada doğrulanmış muhtemel bir ilk 11 de yok. Güncellemeler başlama saatine yakın eklenecek.

Enzo Maresca, Manchester City cephesinde bildirilecek herhangi bir sakatlık ya da cezalı oyuncu olmadığını açıkladı. Kadro verilerinde sakatlık veya ceza görünmüyor. City, maça seçim için tüm oyuncularının hazır olduğu bir kadroyla çıkıyor.

Form durumu

MUN

MUN - Form

LEE
K1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
IPS
K5-2
EVE
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
MCI

MCI - Form

ATM
K3-1
ARS
K3-0
BOU
K2-1
CRY
K1-4
COV
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Manchester United, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son sonucu, Premier League'de Ipswich Town karşısında sahasında elde ettiği 5-2'lik galibiyetti; bu, bir önceki hafta Hull City'ye 2-0 kaybettikten sonra güçlü bir geri dönüş oldu. United ayrıca sezon öncesinde AC Milan'a 4-2 kaybetti ve hazırlık maçlarında hem Leeds United hem de Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta United 10 gol atarken 8 gol yedi.

Manchester City, son beş maçının dördünü kazandı ve tek yenilgisini Community Shield'da Arsenal karşısında 3-0'lık skorla aldı. Premier League'de City etkili bir görüntü çizdi; deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1, Bournemouth'u ise 2-1 mağlup etti. Ayrıca sezon öncesi maçlarda Atletico Madrid ve K-League All Stars'ı da yendi; bu dört galibiyette toplam yedi gol atıp iki gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimM.City
2
1
2
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
2
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
3
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
0
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
1
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Community Shield
M.City badge
M.City
MCI
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
5Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da oynandı ve Manchester United, Premier League'de Old Trafford'da Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Son beş karşılaşmada United'ın iki, City'nin ise bir galibiyeti bulunuyor; bir maç berabere bitti ve bir Community Shield karşılaşması da eşitlikle sona erdi. City'nin bu serideki en farklı sonucu, Eylül 2025'te Etihad'da aldığı 3-0'lık galibiyetti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
330072+59
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
K
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
B
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
K
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
K
B
B
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
B
B
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
B
B
K
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
B
K
K
11
M. UnitedM. UnitedMUN
311176+14
B
K
K
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
B
K
K
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
K
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
B
B
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
B
B
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
B
K
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
B
K
K
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
K
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Premier League puan tablosunda Manchester City, 2026/27 sezonunun açılış maçlarının ardından zirvede yer alırken Manchester United ise şu anda 10. sırada bulunuyor.

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