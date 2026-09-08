Premier Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United ile Manchester City, 13 Eylül 2026'da EST ile 11.30'da ve GMT ile 15.30'da karşı karşıya gelecek.

United ile City, sezonun ilk Manchester derbisinde karşı karşıya geliyor

United'dan beklenmedik olanı bekleyin

United oldukça dalgalı bir sonuç grafiği ortaya koydu. Sezona ilk haftada Hull karşısında aldığı sürpriz 2-0'lık yenilgiyle başladı, ardından Old Trafford'da üstün oynadığı maçta Ipswich karşısında geriye düşmesine rağmen sonunda 5-2 galip geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda Ainsley Maitland-Niles'ın uzatma dakikalarında attığı müthiş gol, iki kez öne geçmesine rağmen Everton ile 2-2 berabere kalmasına neden oldu. Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla parladı ve bu sezon şimdiden üç gol ile bir asist üretti. 2025-26'da 21 asist yaptı ve bu, tek sezonda tüm zamanların yeni rekoru oldu.

Getty Images

City, yüzde 100'lük serisini korumak istiyor

Yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, üç maçın üçünü de kazanarak sezona kusursuz başladı. Erling Haaland yeni bir saç modeliyle sahaya çıksa da Norveçli gol makinesi 2026-27'de bildiğimiz işlerini yapmaya devam ediyor. Son maçta Coventry karşısında tek golü attı, buna Crystal Palace maçındaki iki golünü de ekledi. Hücumdaki partneri Rayan Cherki'nin de bu sezon şimdiden iki golü ve iki asisti var.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

United, bir sezondaki ilk üç lig maçında 2'den fazla golü son 50 yılda yalnızca ikinci kez yedi.

United, Old Trafford'daki son iki Manchester derbisinde Premier League'de yenilmedi, ancak bu tür son 16 karşılaşmanın sekizini kaybetti.

Erling Haaland'ın Coventry'ye attığı gol, profesyonel kariyerindeki 300. goldü.

City'nin Coventry karşısındaki ilk 11'inde yer alan beş oyuncu, kulübe Ocak 2026'dan sonra katıldı.

Getty Images

Muhtemel 11'ler

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.

Takım haberleri ve kadrolar

Michael Carrick, derbi öncesi Amad Diallo ve Carlos Baleba'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. United'da listelenen herhangi bir ceza bulunmuyor ve bu aşamada doğrulanmış muhtemel bir ilk 11 de yok. Güncellemeler başlama saatine yakın eklenecek.

Enzo Maresca, Manchester City cephesinde bildirilecek herhangi bir sakatlık ya da cezalı oyuncu olmadığını açıkladı. Kadro verilerinde sakatlık veya ceza görünmüyor. City, maça seçim için tüm oyuncularının hazır olduğu bir kadroyla çıkıyor.

Form durumu

Manchester United, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son sonucu, Premier League'de Ipswich Town karşısında sahasında elde ettiği 5-2'lik galibiyetti; bu, bir önceki hafta Hull City'ye 2-0 kaybettikten sonra güçlü bir geri dönüş oldu. United ayrıca sezon öncesinde AC Milan'a 4-2 kaybetti ve hazırlık maçlarında hem Leeds United hem de Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta United 10 gol atarken 8 gol yedi.

Manchester City, son beş maçının dördünü kazandı ve tek yenilgisini Community Shield'da Arsenal karşısında 3-0'lık skorla aldı. Premier League'de City etkili bir görüntü çizdi; deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1, Bournemouth'u ise 2-1 mağlup etti. Ayrıca sezon öncesi maçlarda Atletico Madrid ve K-League All Stars'ı da yendi; bu dört galibiyette toplam yedi gol atıp iki gol yedi.

İkili rekabet

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da oynandı ve Manchester United, Premier League'de Old Trafford'da Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Son beş karşılaşmada United'ın iki, City'nin ise bir galibiyeti bulunuyor; bir maç berabere bitti ve bir Community Shield karşılaşması da eşitlikle sona erdi. City'nin bu serideki en farklı sonucu, Eylül 2025'te Etihad'da aldığı 3-0'lık galibiyetti.

Puan durumu

Premier League puan tablosunda Manchester City, 2026/27 sezonunun açılış maçlarının ardından zirvede yer alırken Manchester United ise şu anda 10. sırada bulunuyor.