Manchester United'ın İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen dünyaca ünlü kalecisi David De Gea, müzik ve anime zevklerini masaya yatırdı.

Manchester United taraftarlarının soru-cevap etkinliğine katılan 31 yaşındaki kaleci Pokemon ve Naruto'ya olan hayranlığını dile getirirken, en sevdiği heavy metal grubunu açıkladı.

Ne söylendi?

Kulübün internet sitesindeki etkinliğe katılan De Gea taraftarla oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi:

"Naruto'yu gerçekten seviyorum bana göre harika bir anime. En sevdiğim karakteri seçmek ise zor. Gaara'yı, Jiraiya'yı ve elbette Naruto'yu seviyorum. Karakterlerini birbirlerinden ayırmam zor.

"Çocukken Pokemon'u da çok severdim. En sevdiğim Pokemonlar Gyarados, Onix ve Hitmonchan'di. Özel hayatımda konserlere gitmeyi seviyorum. Slipknot, Avenged Sevenfold'un konserleri atmosferleri harikaydı.

"En çok beğendiklerim bu ikisiydi ve en kısa zamanda tekrarlayacağım.

En iyi arkadaşı Mata

Takımda en iyi anlaştığı ismin vatandaşı Juan Mata olduğunu belirten De Gea, "Onu uzun yıllardan beri tanıyorum. Bu yüzden çok ama çok yakın bir ilişkimiz var. Onu seviyorum ve çok iyi bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Bruno Fernandes de en yakın arkadaşlarımdan biri" dedi.

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