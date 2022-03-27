Galatasaray muhtemel başkan adayları 2022

Galatasaray Olağan Yıllık Genel Kurul toplantısında, Burak Elmas ve yönetimi, yapılan oylama neticesinde mali yönden ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi.

Tüzük gereği kulüp, bu kararın ardından 30 gün içinde olağanüstü kongreye gidecek ve seçim yapılacak.

Peki Galatasaray'ın muhtemel başkan adayları kimler? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Galatasaray'da başkanlığa kim aday olur?

Genel Kurul toplantısında yapılan oylamanın ardından çıkan karar hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte seçim kararı sonrası aday olabilecek muhtemel isimler şu şekilde:

Ünal Aysal

Dursun Özbek

Metin Öztürk

Eşref Hamamcıoğlu

Abdürrahim Albayrak

Ünal Aysal kimdir?

Türk iş insanı Ünal Aysal, 2 Haziran 1941 tarihinde, İstanbulda dünyaya geldi. Orta öğrenim diplomasını Galatasaray Lisesinden, yüksek öğrenimin diplomasını ise İsviçredeki Neuchatel Üniversitesi Hukuk Fakültesinden aldı. Galatasaray Lisesinden mezun olduğu 1960 yılından bu yana, çalışma hayatının içinde hep yer aldı.

Ünal Aysal, 2011 - 2014 yılları arasında Galatasaray'a başkanlık yaptı ve sarı-kırmızılılar ile iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ünal Aysal, GOAL Türkiye'ye şunları söylemişti: "Galatasaray'ın stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. 2011 stratejisine geri dönülmesi gerekiyor. Gelişmeci, atılımcı, devamlılıktan korkmayan bir strateji kurgulanırsa o gün olduğu gibi yine başarılar gelir."

Dursun Özbek kimdir?

İHA

25 Mart 1949 tarihinde Giresun'da dünyaya gelen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sona İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. 2011 yılında Galatasaray‘ın başkanı Ünal Aysal‘ın kadrosunda yer aldı, ama kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bıraktı.

2014 yılında 25 Ekim 2014 tarihinde Duygun Yarsuvat Galatasaray'ın başkanı seçildikten sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu.

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat‘ın desteklediği Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi.

2015 - 2018 yılları arasında Galatasaray başkanlığını üstlenen Özbek kulüp ile Süper Lig ve kupa şampiyonluğu da yaşadı.

Metin Öztürk kimdir?

AA

1961 İstanbul doğumlu olan Metin Öztürk, iş hayatına gazeteci olarak başladı. Türkiye'nin asistans şirketi Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı. Aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu'nun kıdemli üyelerinden.

Burak Elmas'ın aday olduğu Genel Kurul'da da başkanlık için adaylığını koyan Metin Öztürk o dönem Fatih Terim ile çalışmak istediğinin altını çizmişti ve kulübün kasasına 400 milyon TL koymaya söz vermişti.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

AA

1954 İstanbul doğumlu olan Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.

Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yaptı.

Türk Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD gibi çeşitli dernek üyelikleri mevcuttur. 2008-2010 yıllarında Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı olarak görev yapmıştır. TÜSİAD’da Yurtdışı İletişim Komisyonu Üyesi ve Türkiye Fransa İletişim Danışma Grubu Başkanı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın aday olduğu Genel Kurul'da da başkanlık için adaylığını koymuştu ve teknik direktör konusunda ilk olarak Fatih Terim ile konuşacaklarını belirtmişti.

Abdürrahim Albayrak kimdir?

AA

Abdürrahim Albayrak 1 Şubat 1954 yılında Rize'de dünyaya geldi.

9047 nolu Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve kulüpte 1992-1993 ve 1993-1994 dönemlerinde Altyapı Başkanlığı, 2001-2002, 2011-2012, 2012-2013 dönemlerinde Galatasaray Futbol Şube Sorumluluğu ve 2014 döneminde de 8 ay boyunca 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer aldı.

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yaptı ve bu seçimde de aday olması muhtemel.

Abdürrahim Albayrak, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Pilota bile prim verdim Gedson Fernandes'i şu saatte yetiştir diye. Ben olsaydım Fernandes gidebilir miydi, başka takıma?"

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