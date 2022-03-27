Zlatan Ibrahimovic, France Football'un Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'da aradığı “Mr Perfect” kalıbına uymadığı için, yıllar boyunca düzenli olarak Ballon d'Or ödülüne layık görülmediğini iddia ediyor.

Modern çağın iki ikonik figürü, aralarında 12 Altın Top paylaştı ve küresel oyunun dikkat çekici ikilisinin bu gücü; 2018'de Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric tarafından yalnızca bir kez kırıldı.

40 yaşında olmasına rağmen Milan'ın hala en güçlü oyuncularından birisi olan Ibrahimovic'in, 500'den fazla kulüp golü kaydetmesi ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Nefes kesici kariyerindeki başarıları, onu bir aşamada prestijli bir bireysel ödül için rekabete sokabilirdi, ancak o, bu konuda daha farklı düşünüyor.

Ne söylendi?

Ballon d'Or ödülü için neden hiçbir zaman ciddi bir aday olmadığını açıklayan İsveçli forvet İbrahimovic, Bild'e şunları söyledi:

“Bunlar siyasi ödüller. Onlar, ’Bay Mükemmel' istiyorlar.

“Konuşur ve düşündüğünüzü söylerseniz, Ballon d'Or'u asla kazanamazsınız.

"Bu ödülü, 'Bay İyi Çocuğa’ vermek kolay.

“Bu ödüller benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Beni daha iyi ya da daha kötü yapmaz."

Ibrahimovic'in Ballon d'Or'daki en büyük başarısı ne?

Milan'ın 2021-22'de uzun zamandır beklenen Serie A şampiyonluğunu yakalamasına yardımcı olmak isteyen tecrübeli oyuncu, Ballon d'Or oylamasında hiçbir zaman ilk üç sıraya yerleşemedi.

En iyi derecesini 2013'te dördüncü sırayı alırken elde etti.

Real Madrid ile dünyayı sarsan performans sergileyen Ronaldo ve Barcelona’da harikalar yaratan Messi ikinci olurken Bayern Münihli kanat oyuncusu Franck Ribery üçüncü sırayı almıştı.

Ibrahimovic başarılarından memnun mu?

İsveç adına 120 kez milli formayı giyen golcü, başarılarından bahsetmekten asla çekinmedi ve İbrahimovic, bir gün emekli olduğunda tüm zamanların en iyileri arasındaki yerini alacağını düşünüyor.

İsveç, Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de büyük başarılar elde etti ve aynı zamanda LA Galaxy ile MLS'de iki üretken yıllar geçirdi.

Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, ​​AC Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da unutulmaz anlar yaşadı, ancak Ibrahimovic'in olağanüstü kariyeri onu hiçbir zaman Almanya'ya taşımadı.

Zlatan; Bundesliga’nın her zaman bir hayranı olduğunu belirtirken bu konuda bir pişmanlık yaşıyor.

"Bundesliga'yı hep merak etmişimdir. Bayern Münih gibi bir takım var, inanılmaz bir kulüp.

“Onlara karşı ne zaman oynasam, tesislerini, stadyumlarını ve organizasyonlarını her zaman görebiliyordum. Kulübün tarihi etkileyici.”

40 yaşında olmasına rağmen iyi performansını sürdüren yıldız golcünün, Milan ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatacağı konuşuluyor.

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