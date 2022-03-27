Mohamed Salah'ın Liverpool'daki geleceği, 2023’te sona erecek sözleşmesi nedeniyle manşetlerden düşmüyor.

El Hadji Diouf, Mısırlı süperstarı Afrikalı olduğu için hak ettiği şartları asla alamayacağı konusunda uyardı.

Anfield'daki harika oyuncunun, yeni şartlara bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin tartışmalar, bir süredir Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Liverpool'un üzerinde etkisini sürdürüyor.

Diouf; Liverpool’da 239 maçta 153 gol atan Salah'ın yeni bir anlaşma imzalayacağını umuyor, çünkü Real Madrid'e transfer olması halinde onun için her şeyin yeniden başlayacağını düşünüyor.

Afrikalı eski futbolcu, Salah ile Liverpool arasındaki anlaşmanın zor geçeceğini vurguladı.

Ne söylendi?

2002'de Liverpool’a transfer olan ve iyi bir etki yaratan Diouf, beIN Sports'a Anfield ikonunun yeni sözleşme konusu hakkında konuştu.

"Liverpool'un, Salah'ın taleplerini kabul etmesi gerektiği açık.

"Salah'ın yerinde olsam Liverpool'da kalırım. Bence, o daha fazla para kazanabilir.

“Sadio Mane ile birlikte kulübün en iyi oyuncusu ve onunla birlikte birçok kupa kazanacaklar.

"29 yaşında ve onun Liverpool’da 4 yıl daha oynamasını istiyorum.

"Real Madrid'e transfer olursa, her şeye yeniden başlamak zorunda kalabilir.”

Salah Liverpool'da kalacak mı?

Mısırlı yıldız ve temsilcilerinin Liverpool’dan haftalık 500.000 sterlin talep ettiği konuşuluyor, ancak bu haberler rkulüp tarafından eddedildi.

Açıkçası Salah, onu gezegendeki en çok kazanan futbolcular arasına koyacak bir sözleşme imzalamak istiyor.

Ancak Diouf, Afrikalı oyuncuların tam değerlerinin nadiren bilindiğinin altını çiziyor.

Senegal’in eski milli oyuncusu şunları ekledi: “Salah, Afrikalı olduğunu anlamalı, bu yüzden ona Avrupalılar gibi davranmayacaklar.

“Ona, diğerleri gibi en iyi sözleşmeyi vermeyecekler.

"Aynı şey Liverpool'dayken bana da oldu, milli takımımla oynamak için uzaklara gitmememi söylüyorlardı."

Premier Lig'de Altın Ayakkabı için yarışan Salah, takımıyla 20 galibiyet alırken 28 gol atmayı başardı.

Mısırlı yıldız, bu sezon forma giydiği toplam 36 maçta ise 28 gol kaydederek takımına büyük bir katkı sağladı.

Jurgen Klopp'un takımı, milli aradan sonra 2 Nisan'da Watford’u konuk edecek.

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