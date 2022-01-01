Arsenal, son yıllarda genç futbolculara verdiği süre ve değer ile öne çıkıyor. Londra ekibinin fabrikasından çıkan son ürün ise Charlie Patino gibi görünüyor.

18 yaşındaki İngiliz oyuncu, EFL Kupası çeyrek finalinde Arsenal'in Sunderland'i 5-1 yendiği karşılaşmada gösterdiği performansla Ada futboluna ismini duyurmuş durumda. 87. dakikada oyuna girip 90+3'te golünü atan genç futbolcu hakkında taraftarlar ve yorumcular övgü dolu sözlerde bulundu.

Ne söylendi?

Manchester United'ın efsane stoperi Rio Ferdinand da Charlie Patino'ya duyduğu hayranlığını BT Sport'ta açıklıyor:

"Youtube'a girin ve kliplerini izleyin, sahip olduğu yeteneği gördüğünüzde inanamayacaksınız.

Arsenal'deki insanlarla ve bu çocuk hakkında konuştum, yetenek açısından son yıllarda potansiyel olarak en iyisi olabilir.

Bu çocukta yetenek var ve bunun büyük, büyük bir kısmı zihniyet. Zihinsel olarak kendini kaptırmıyor ve oyununda zirveye çıkmak için tüm temel bilgilere sahip.

Taraftarlar onu burada izlemekten keyif alacaklar."

Daha fazla okuma