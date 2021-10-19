Manchester United efsanesi, Newcastle United'ın başına geçmek istiyor

Eski Manchester United ve İngiltere yıldızı, Newcastle United'ın teknik direktörü olmak istiyor.

Wayne Rooney, Steve Bruce'un Newcastle United'dan muhtemel ayrılığının ardından kulüple çalışmak istiyor.

350 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan veliahtı Prens Muhammed bin Selman tarafından satın alınan Newcastle United'da değişime gidiliyor.

Ligde şu sıralar küme düşme hattında bulunan kulüpte ara transfer döneminde büyük bütçeler ayrılması beklenirken teknik direktör koltuğu da değişecek gibi görünüyor.

Wayne Rooney, Newcastle United'ı istiyor

Chronicle Live'ın haberine göre; Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby County, şu anda Championship'in dibine kök salmış durumda. Bu yüzden oradan ayrılığı onun için zor olmayacak.

Newcastle United hakkında her zaman övgü dolu sözlerle bahseden Rooney, Steve Bruce'un olası ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine gelmek istiyor.

Ancak Newcastle United, Wayne Rooney ile ancak geçici antrenör olarak çalışmayı düşünüyor.

Bu nedenle Rooney, Ocak ayında Newcastle United'ın başına sezon sonuna kadar geçici olarak gelebilir.

Newcastle United'ın teknik direktör adayları

Bir değişimin içine giren İngiliz ekibi, Steve Bruce'un yerine birçok teknik direktör adayı ile görüştü.

Leicester City'nin menajeri Brendan Rodgers, Everton'ın menajeri Rafael Benitez ile şu anda boşta olan Zinedine Zidane, Newcastle United'ın görüştüğü isimler arasında. Ancak bu menajerler, İngiliz ekibinin başına geçmek ile ilgilenmiyorlar.

Gündemdeki bir diğer isim de İngiliz futbolunun efsane kaptanlarından Steven Gerrard. Newcastle’ın el değiştirmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Gerrard, yaşanan değişimi ‘ilgi çekici’ olarak nitelemiş ve yeni yönetimden gelebilecek teklife açık kapı bırakmıştı.

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