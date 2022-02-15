Manchester City’nin başarılı oyuncusu João Cancelo, yılbaşından birkaç gün önce evine dört maskeli hırsızın gimesinden dolayı saldırıya uğradı.

Yüzünden yaralanan Cancelo, eşi ve iki yaşındaki kızının olaydan dolayı travma geçirdiğini söyledi.

Ancak Portekizli yıldız, 18 yaşındayken bir araba kazasında annesini kaybettiğinde yaşadığı zorlu anların üstesinden geldi.

Yılbaşından sonraki gün Arsenal karşısında galibiyet alan Manchester City için oynamaya karar verdi.

Portekizli oyuncu, yaşadıklarının korkunç şeyler olduğunu vurgularken ailesinin bunu hak etmediğini belirtiyor.

Zihinsel olarak güçlendiğini söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, bir şekilde hayata devam ettiğini söylüyor.

Ne söylendi?

Cancelo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yılbaşından birkaç gün önce, 4 maskeli hırsız evime girdi ve saldırıya uğradım.

"Hayat bu, bazen böyle şeyler oluyor. Korkunç bir olay yaşadık ve ailemi çok korkuttular.

“Ben, bu tür olaylarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Ancak, ailem bu tarz bir şeyi asla hak etmedi.

"Annemi kaybettim, ama devam etmem gerekiyordu. Bir sürü engel vardı önümde, fakat onları aşmam lazımdı.

"Zihinsel olarak güçlendim ve bu şekilde hayatıma devam ettim” dedi.

Benfica’nın eski yıldızı Cancelo, bugün Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Manchester City'nin Sporting Lizbon ile karşı karşıya geleceği maç için memleketi Portekiz’de olacak.

City ile beş yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Cancelo, 2019'da yılında Juventus’tan 60 milyon sterline transfer edildi.

27 yaşındaki Portekizli oyuncu, transfer olduğu dönem hakkında ise şöyle konuştu: "Farklı bir oyun tarzının olduğu Juventus'tan geliyordum.

“Futboldan zevk almak istiyordum ve futbol benim işimdi.

"City'nin, oyun stiline uyum sağlamak zorundaydım. Hayatta ve futbolda kazanma arzumu geri almam gerekiyordu.

“Ben de bu şekilde davrandım ve takıma uyum sağladım.”

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