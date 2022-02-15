Manchester United, Liverpool ve Inter’de oynayan İngiliz eski futbolcu Paul Ince; Cristiano Ronaldo’nun, United'daki takım arkadaşlarına kötü örnek olduğuna inanıyor.

Paul Ince, Portekizli yıldızın takım arkadaşlarına göre çok fazla dikkat çektiğini belirtiyor.

Ronaldo, geçtiğimiz yaz transfer döneminde adını futbol tarihine duyurduğu kulübü United'a müjdeli bir şekilde dönüş yaptı.

Ancak, Old Trafford’daki ikinci dönemi son aylarda yavaş yavaş bir kabusa dönüştü ve Ronaldo, şu anda on yıldan fazla bir süredir en kısır dönemine giriyor.

37 yaşındaki oyuncu, geldiği günden beri performansıyla eleştirilirken Ince, Portekizli futbolcunun artık kulübün en iyi oyuncusundan daha farklı bir kişiye dönüştüğünü söylüyor.

Ince, Ronaldo’nun tutumunun United’ın başarılar kazanmak isteyen ekibi için etki yaratma konusunda başarısız olduğunu da ekliyor.

Ne söylendi?

İnce, Genting Casino'ya verdiği demeçte Ronaldo hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu, 19 yıl önce Old Trafford'a ilk geldiği zamanki Ronaldo değil. Bu, 37 yaşındaki bir Cristiano Ronaldo.

“İnsanlar, onun kulüp ve gençler için harika olacağını söylediğinde, bu transferin harika olacağı düşünülüyordu.

"Ama o, sanki bir tünelden aşağı iniyor ve oyuncakları bebek arabasından dışarı atıyor.

“Bence Ronaldo, arkadaşlarına kötü örnek oluyor. Bu, kariyerinin sonunda olan birisi ve ligin son sıralarında olan Burnley'e karşı bile ilk 11’de başlayamıyorsa, ciddi bir şey var demektir.

“Bu durum kesinlikle takımla ilgili olmalıydı, ama ama artık her şey Ronaldo'yla ilgili oldu."

Kırmızı Şeytanların eski oyuncusu, kulüp kaptanı Harry Maguire için ise biraz yumuşak davrandı.

“Maguire, takımdaki en hızlı oyuncu değil ama yine de en iyi oyunculardan birisi. Orta sahadan herhangi bir destek almıyor ve korunmuyor.”

Ince, United'ın transfer stratejisini de eleştirdi

Kırmızı Şeytanlar, son on yıldaki transferlerinde dramatik bir harcama yapmış olsa da başarı sağlayamadılar.

Ince, temel yeteneklerin ortaya çıkmasından önce United tarafından tespit edilememesinin büyük bir zayıflık olduğunu düşünüyor.

"United'ın transferlerine bakmak zorundasınız. Bissouma’yı bilmiyorlardı, şimdi o Brighton'da.

“Kante'yi bilmiyorlardı, şimdi o Chelsea'de. Bütün bu oyuncular ortadaydı ama United neden onları göremedi?

"Bissouma gibi birini almaları gerekiyordu, çünkü orta sahanın değişmesi lazımdı. Cevap Fred değil, McTominay iyi bir oyuncu, ama yanında Bissouma gibi biriyle daha iyi olurdu.

“Pogba kalacak mı? O da henüz belli değil.”

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